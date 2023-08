Ventania destrói parte de teto de shopping na capital

Uma forte ventania que atingiu a capital na tarde desta quinta-feira (24) destruiu parte do teto do Portal Shopping, localizado na região noroeste da capital.

Em nota, o Portal Shopping informou houve desprendimento das lonas das claraboias e, com isso, a chuva acabou entrando no local e ficando empoçada em alguns corredores do shopping. A direção do local disse ainda que todos os cuidados foram tomados, sem nenhum tipo de ocorrência com clientes e que o centro comercial opera normalmente.

A inesperada chuva desta tarde também deixou setores como o Aeroviário e Criméia Leste sem energia.