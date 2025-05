Vereadora de Goiânia sugere implementação de trem ferroviário entre Trindade e Senador Canedo

Em meio à um discurso saudosista, a vereadora Rose Cruvinel (UB) sugeriu ao prefeito Sandro Mabel (UB) que construa uma linha férrea entre Trindade e Senador Canedo, em trecho da Avenida Leste-Oeste. Segundo a parlamentar, o modal seria eficiente para o transporte coletivo entre os dois municípios e um atrativo de lazer para as famílias nos fins de semana.

“Muito pai de família quer passear com seus filhos de trem, e hoje em dia uma criança que nasce em Goiânia não conhece um trem de ferro.”, explicou Rose. “Então deixo aqui a minha sugestão: uma linha Leste-Oeste, aberta, de Trindade a Senador Canedo, com um trem passando no meio, como alternativa intermediária.”

O vereador Anselmo Pereira (MDB), que presidia a Mesa Diretora, esboçou algum entusiasmo com a proposta. “Vou olhar com carinho esse pedido de vossa excelência, da questão da linha férrea que pode ser urbana e turística ao mesmo tempo.”, afirmou, com um ultimato de Rose ao prefeito: “Vamos colocar o novo trem de ferro de volta a Goiânia, depois de 62 anos. Conto com você, senhor Mabel.”

Chegou de trem

Rose Cruvinel, que é natural de São Raimundo Nonato (PI), relembrou que chegou a Goiânia de trem, quando tinha 9 anos. Foi na capital goiana que se formou Médica pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e iniciou sua trajetória política, em 1988, como vereadora de Goiânia.

Aos 76 anos, Rose foi eleita vereadora em 2024 para a 20ª Legislatura, encerrando um hiato de mais de 20 anos desde seu último mandato, como deputada estadual entre 1998 e 2002.