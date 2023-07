Veterinária é presa por maus-tratos contra animais em Luziânia

Uma médica veterinária de 42 anos, de Luziânia, foi presa pela Polícia Civil por maus-tratos a animais, na última quinta-feira (27).

De acordo com a PC, a clínica clandestina em que ela realizava diversos procedimentos também foi fechada após várias denúncias anônimas. No local, as equipes encontraram vários animais em situação de maus-tratos, sendo que alguns estavam recém-operados e presos dentro de gaiolas; outros, presos a correntes em meio a entulhos sem nenhum tipo de abrigo. Também havia vários animais soltos, e todos sem água ou alimentação. Além disso, o ambiente estava em condições completamente insalubres, com muitas fezes, lixos e entulhos espalhados. No local foram encontradas pinças cirúrgicas contendo vestígios de sangue, seringas e ampolas de medicamentos de uso veterinário com prazo de validade vencido e descarte impróprio.

A mulher foi autuada por maus-tratos a animais e a pena pode alcançar cinco anos de reclusão.