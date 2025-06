Vice-prefeita de Goiânia e outras autoridades saem de Israel em segurança

A comitiva goiana e outras autoridades que estavam em Israel durante os ataques do Irã saíram de Jordânia e seguem para a fronteira da Arábia Saudita na manhã desta segunda-feira (16). A informação foi confirmada em vídeo pela vice-prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia Lira, que integra o grupo. Segundo ela, todos atravessaram a fronteira com segurança e estão a caminho do Brasil. “Estamos nos deslocando pelo governo da Jordânia até a fronteira com a Arábia Saudita”, afirmou.

Além de Cláudia Lira, participam da comitiva os secretários estaduais da Saúde, Rasível dos Reis, e da Agricultura, Pedro Leonardo. O grupo deve desembarcar em Goiânia nas próximas horas. Além deles, nos últimos vídeos divulgados, a vice-prefeita estava em uma vã que comportava outras autoridades do Brasil, como Welberth Rezende, prefeito da cidade de Macaé (Rio de Janeiro).

Dias intensos

Durante a estadia, os integrantes enfrentaram momentos de tensão. A coronel relatou que sirenes de alerta soaram ao longo do domingo (15), inclusive à tarde, no início da noite e durante a madrugada. “Estamos bem, em segurança e com todo o suporte necessário”, afirmou. Ao iniciar o retorno, a vice-prefeita declarou: “Foram dias intensos em Israel, com muitas experiências, aprendizados e também momentos de atenção redobrada. Graças a Deus, estou bem e com o coração em paz.”

Em outro vídeo ela afirma que, apesar da tensão envolvida na guerra, as autoridades estão buscando se distrair: “O pessoal está se descontraindo aqui”, afirmou. “Agora é um momento de descontração, porque a primeira etapa da viagem foi bastante complicada, e estamos aqui confiantes em terminar todo esse trajeto ao Brasil, à minha Goiânia maravilhosa, com muita segurança. Estamos caminhando para isso”, completou.

Nota da prefeitura

Em nota, a prefeitura de Goiânia divulgou, oficialmente, a situação da comitiva goiana:

“A Vice-Prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia Lira, encontra-se em deslocamento junto a uma comitiva de autoridades brasileiras, após a escalada de tensão e os recentes episódios de conflito entre Israel e Irã.

Cláudia Lira viajou a Israel no último dia 9 de junho para participar da MUNIEXPO ISRAEL 2025 – uma missão oficial de intercâmbio de experiências sobre inovação e gestão pública, que reuniu prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais de várias regiões do Brasil.

Durante sua permanência, a situação geopolítica se agravou de forma repentina. Nos últimos dias, o conflito entre Israel e Irã atingiu um dos seus pontos mais críticos, com ataques aéreos, bombardeios a instalações militares e a emissão de diversos alertas de segurança em várias regiões israelenses. Como medida de proteção, a Vice-Prefeita e os demais integrantes da comitiva permaneceram por dias e noites em estado de alerta, abrigados em bunkers de segurança.

Diante da instabilidade, dos riscos crescentes e após tratativas conduzidas entre as autoridades locais e representantes do Governo Brasileiro, foi organizada uma operação de retirada por via terrestre.

Na madrugada desta segunda-feira (16/06), um grupo de 12 integrantes da comitiva brasileira – incluindo a Vice-Prefeita de Goiânia – realizou o deslocamento em veículos modelo Sprinter, saindo de Israel rumo à fronteira com a Jordânia. A travessia foi marcada por momentos de tensão, diante do cenário de segurança ainda delicado na região.

Após entrar em território jordaniano, a comitiva seguiu em veículos utilitários com destino à Arábia Saudita, onde aguardam orientações para dar continuidade ao retorno ao Brasil.

Importante destacar que todas as despesas relacionadas a essa operação de deslocamento estão sendo custeadas pelo Governo de Israel, como parte das medidas de apoio oferecidas aos participantes estrangeiros da missão oficial.

A assessoria, em contato permanente com a Vice-Prefeita, reforça que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas em estreita cooperação com os governos envolvidos.

A prioridade neste momento é garantir o retorno seguro de todos os brasileiros que participavam da missão.

Seguiremos informando a população goianiense sobre os próximos desdobramentos.”

Prefeitura de Goiânia

Dia a dia

A secretaria de saúde de Goiás também se manifestou afirmando estar acompanhando a situação:

“A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informa que mantém contato diário com o secretário Rasível Santos, que se encontra em Israel desde o dia 7 de junho como integrante da missão internacional do Consórcio Brasil Central (BrC).

O Secretário está em segurança em Tel Aviv e conta com apoio do governo israelense.

O secretário Rasivel Santos informou que se encontra em Tel Aviv, onde está em segurança e recebe apoio do Ministério das Relações Exteriores de Israel. A missão brasileira na região avalia as condições para retorno ao país, enquanto aguarda a reabertura do espaço aéreo. Informa ainda que todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos, conforme orientações das autoridades Israelenses.”

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

Assista aos vídeos: