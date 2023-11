Vida de ativista Sonia Cleide é tema de livro sobre construção de identidades de mulheres negras

A pesquisadora Suety Libia fará o relançamento do livro “Letramento, gênero e raça na (re) construção de identidades de mulheres negras”, nesta sexta-feira, 17, na cafeteria Ogum, no centro de Goiânia. O livro é fruto de uma pesquisa e retrata a vida de Sonia Cleide Ferreira da Silva, mulher negra, ativista do movimento negro e do movimento feminista negro, em Goiás.

A partir das histórias de vida desta renomada militante do estado de Goiás, a pesquisadora Suety Libia analisou a relação entre letramento e identidade. Na obra, ela também fala sobre como as experiências de letramento influenciam na construção de identidades e verifica como as identidades de gênero e de raça atuam nas práticas de letramento das mulheres negras.

Militância

De acordo com a autora, os resultados deste estudo apontam a militância como principal agência de letramento para a construção da história de vida de Sonia Cleide, o que torna a obra inovadora por retratar o letramento fora do contexto escolar.

Além disso, Suety aponta que sua pesquisa mostrou que a escrita pública tem sido um espaço pouco ocupado pelas mulheres negras em razão da desigualdade e da discriminação racial que afetam tanto a formação escolar e/ou acadêmica, quanto as experiências de militância e profissional.