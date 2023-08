Vídeo: motorista abandona ônibus no meio da viagem em Cristalina

Um motorista da empresa Real Expresso abandonou o ônibus cheio de passageiros em Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal, na última quinta-feira, 10. Antes de descer do veículo, ele explicou o motivo de não seguir a viagem, reclamou das condições de trabalho e disse estar cansado. “Eu não sou um robô, sou um ser humano como todo mundo aqui”, disse ele.

O motorista, que não foi identificado, também pediu desculpas aos passageiros. “Eu estou cansado. Eu quero dar um basta nisso. Eu não vou mais trabalhar nessa empresa aqui. Não vou continuar minha viagem por conta disso, porque eles querem que a gente trabalhe certo, mas não trabalha certo com a gente, está tratando a gente mal”, afirmou.