Vila Cultural Cora Coralina inaugura exposição dos 22 anos do Goiânia Mostra Curtas

A Vila Cultural Cora Coralina inaugura nesta quinta-feira (14) a exposição “Arte em Cartaz – 22 Anos de Goiânia Mostra Curtas”. A mostra marca o lançamento oficial do 22ª Goiânia Mostra Curtas, iniciativa que tem apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

A mostra reúne pela primeira vez, 22 cartazes com criações de 17 artistas visuais contemporâneos, produzidas especificamente para cada edição do festival. Além de celebrar a história do cartaz como forte artigo de comunicação, a exposição também aborda o impacto da imagem eletrônica e digital na cultura visual contemporânea.

Serviço

Exposição Arte em Cartaz – 22 Anos de Goiânia Mostra Curtas

Abertura: Quinta-feira (14/09), às 19h.

Visitação: 14/09 a 08/10

Local: Sala São Sebastião Barbosa, Vila Cultural Cora Coralina

Entrada gratuita