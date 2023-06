Vila Cultural Cora Coralina passa a abrir aos finais de semana

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado Da Cultura, agora é a nova opção cultural do final de semana em Goiânia. O local vai passar a funcionar também aos sábados e domingos com o objetivo de democratizar o acesso às exposições e eventos a todos os goianos.



A mudança já começa a valer a partir deste sábado (24/6), que terá o horário de funcionamento das 9h às 17h. No domingo, o espaço funcionará de 9h às 12h. A entrada é gratuita.



As galerias recebem regularmente exposições de artes visuais e plásticas, lançamentos de livros de cunho cultural, feiras, mostras de filmes, entre outros, sendo conhecida como um espaço multicultural. O espaço também é pet friendly (aceita a entrada de cães).



Atualmente encontra-se as exposições ‘Perfis Originários’, ‘Vestígios’, ‘Afrotuturar: Caminho Ancestral’, ‘Elástica dimensão Viril’ e ‘Pluralidades: Beleza da Mulher Negra’.