Vila Cultural Cora Coralina recebe exposição Pinturas de Adriano Marini

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), inaugura nesta quinta-feira, 11, às 18h, a exposição Pinturas, do arquiteto e artista plástico Adriano Marini. A mostra traz cerca de 10 trabalhos de médios e grandes formatos onde se destaca o abstracionismo geométrico com impacto de cores e movimentos.



Adriano tem observação estética urbana apurada e influência das artes indígenas. Segundo o artista, a pintura sempre esteve presente ao longo de sua carreira com forte intensidade nas últimas duas décadas representadas agora nessa exposição.



A exposição, que vai até o dia 26 de maio, está montada na Sala Sebastião Barbosa e apresenta um pequeno panorama da obra pictórica do artista, trazendo a tona seus vários processos de criação e seu transito entre arquitetura e as artes visuais. A visitação é gratuita e pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Sobre o artista

Adriano Marini é formado em Arquitetura e Urbanismo e tem especialização em Design em Perugia, na Itália. Desenvolveu peças em cerâmica ainda na Escola de Arquitetura e expôs seus trabalhos na Galeria Marina Potrich nos anos 90. Fez incursões também como designer onde lançou via CASACOR Goiás, luminárias tridimensionais em pergaminho. Esta é a primeira mostra individual do artista em uma instituição cultural, onde estarão reunidas nessa obras de coleções particulares e do próprio acervo do artista.