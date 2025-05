Vila perde em BH e vê vaga mais disante na Copa do Brasil

A defesa do Vila Nova, que tem sido muito elogiada, foi o setor que mais falhou na vitória do Cruzeiro por dois a zero em Belo Horizonte. A conquista cruzeirense foi construída ainda no primeiro tempo, com dois gols do excelente atacante Kaio Jorge, que passou pela defesa vilanovense com dribles e arremates desconcertantes. No segundo tempo os dois times fizeram várias substituições, mas não o suficiente para alterar o placar construído pelo Cruzeiro na primeira etapa. No jogo de volta, que será realizado no estádio Serra Dourada, o Vila terá que vencer por um resultado de dois gols para levar a decisão para as penalidades.

O colorado volta a direcionar suas atenções para a série B do campeonato brasileiro. Pela 6ª rodada, o Vila visita o Athletic de Minas Gerais na próxima terça-feira na Arena Independência. Pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Cruzeiro será realizado no estádio Serra Dourada, uma vez que o OBA não tem capacidade para receber o público mínimo de dez mil pessoas exigido pela CBF. Em entrevista depois do jogo contra o Cruzeiro, o presidente Hugo Bravo lamentou o resultado, mas espera um bom público no jogo de volta. O técnico Rafael Lacerda também lamentou o resultado, principalmente em função da má atuação da defesa e do meio de campo. Os atacantes cruzeirenses não encontraram dificuldades para passar pelos zagueiros, principalmente na etapa inicial.

A chapa Hailé Pinheiro

A chapa Hailé Pinheiro foi apresentada oficialmente aos Conselheiros e torcedores esmeraldinos em evento realizado na noite da última quinta-feira no Shopping Cidade Jardim. Paulo Rogério Pinheiro, ex-presidente executivo do Goiás e candidato à presidência do Conselho Deliberativo pela situação, afirmou que já tem aproximadamente 200 assinaturas e não vê dificuldades em alcançar o número mínimo exigido pelo estatuto, de 250 assinaturas.

Durante o lançamento, Paulo Rogério afirmou que pretende fazer mudanças profundas no Goiás, a partir de novas mudanças no estatuto, que, segundo ele, foi montado por pessoas que não conhecem nada de futebol e muito menos sobre a realidade do Goiás. O dirigente esmeraldino garantiu que o Goiás terá novamente um presidente executivo e o clube nunca mais ficará sem comando ou sem alguém responsável para falar com a imprensa e com seus torcedores, independente do resultado dos jogos.

Nomes importantes na história do Goiás estão se manifestando a favor da candidatura de Paulo Rogério Pinheiro. Raimundo Queiroz, um dos ex-presidentes mais queridos entre os torcedores esmeraldinos e João Bosco Luz, já manifestaram apoio incondicional ao filho de Hailé Pinheiro. Vale lembrar que se Paulo Rogério for vencedor e mudar o estatuto para que o Goiás volte a ter um presidente executivo, Raimundo Queiroz e João Bosco Luz aparecem na linha de frente para ocupar o cargo. Resumindo o cenário político do Goiás, a chapa de oposição comandada por Sérgio Rassi não terá número suficiente de assinaturas e Paulo Rogério Pinheiro será aclamado como presidente do Conselho Executivo do Goiás Esporte Clube.

Para a partida da próxima segunda-feira pela série B, o Goiás tem pela frente o time do Avaí em Goiânia. Comandado por Jair Ventura e líder da competição, Ventura tem mágoas do Goiás, em razão da maneira como foi demitido. Pretendia ficar. Em suas mãos, o Goiás foi eliminado na semifinal do campeonato goiano pelo Vila Nova jogando um futebol de péssima qualidade. Para dispensá-lo, o Goiás teve que pagar uma multa rescisória que foi parcelada pelo time esmeraldino. O jogo entre Goiás x Avaí vale mais do que os três pontos importantíssimos para o Goiás. Chama a atenção o reencontro entre Lucas Andrino e Jair Ventura. Eles não se entendiam no que diz respeito ao desempenho do Goiás nas competições que o alviverde disputava. Andrino foi um dos defensores da demissão de Jair Ventura.