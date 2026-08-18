Vinhos de Portugal ganham noite especial em Goiânia

Goiânia vai ganhar, por uma noite, um gostinho de Portugal. Na próxima quarta-feira, 26, a capital recebe a Caravana do Tejo 2026, projeto que percorre sete cidades brasileiras para apresentar ao público a diversidade dos vinhos produzidos na região portuguesa do Tejo.

A programação será conduzida pelo jornalista e especialista em vinhos Marcelo Copello, embaixador dos Vinhos do Tejo no Brasil. A proposta é transformar a degustação em uma experiência que combina informação, gastronomia e, claro, boas taças.

Em Goiânia, o público poderá participar de uma master class sobre a região e, na sequência, de um jantar harmonizado com seis vinhos do Tejo. A ideia é mostrar diferentes estilos de produção e explicar como o território, o clima e as variedades de uvas influenciam as características de cada rótulo.

Uma região portuguesa para descobrir

Localizada no centro de Portugal, entre Lisboa e o Alentejo, a região do Tejo tem no rio que atravessa seu território um dos elementos que ajudam a definir sua identidade. As condições da região permitem a produção de vinhos bastante variados, dos brancos frescos e aromáticos aos tintos mais estruturados.

Embora Portugal já tenha um espaço consolidado entre os países produtores mais conhecidos pelos brasileiros, o Tejo ainda é uma descoberta para boa parte do público. A região vem ganhando atenção justamente pela combinação entre qualidade, diversidade e preços competitivos.

Até 2009, o território era conhecido como Ribatejo. A mudança para Tejo reforçou a ligação dos vinhos com o rio e marcou uma nova fase de valorização da identidade da região.

Uma viagem sem sair de Goiânia

Mais do que apresentar rótulos, a Caravana pretende contar as histórias que existem por trás deles. Durante a master class, Copello vai apresentar características da região e conduzir os participantes por uma degustação que relaciona vinho, território e cultura.

A experiência também terá participação da sommelière Emília Almeida, anfitriã da programação em Goiânia. Para ela, o contato com regiões menos conhecidas amplia a percepção do público sobre a produção portuguesa.

A temporada de 2026 começou em Florianópolis, onde a programação teve lotação e lista de espera. Ao longo do ano, a Caravana passa ainda por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.

A iniciativa é realizada pela Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo (CVR Tejo), entidade responsável pela certificação e promoção dos vinhos da região. No Brasil, a organização desenvolve ações de divulgação e educação sobre os rótulos do Tejo há mais de uma década.

Serviço

Caravana do Tejo 2026 | Goiânia

Data: 26 de agosto de 2026

Horário: 20h

Local: Kombi do Vinho

Programação: master class e jantar harmonizado com seis vinhos do Tejo

Ingressos: Sympla