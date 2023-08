Vítimas de violência terão prioridade em atendimentos de saúde

Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar terão, em Goiânia, prioridade no atendimento de serviços públicos de saúde, psicoterápico e de referência em cirurgia plástica, quando o dano físico necessitar de procedimento estético reparador. A lei, que é de autoria da vereadora Sabrina Garcez, foi sancionada pelo prefeito Rogério Cruz.

Para efeito da lei, são consideradas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar aquelas que se enquadram nas hipóteses elencadas pela Lei Maria da Penha. Serão reconhecidas as necessidades de intervenções cirúrgicas quando a mulher apresentar, em decorrência de violência, qualquer deformidade ou deficiência em relação aos parâmetros clínicos estéticos reconhecidos pela comunidade médica.

Para ter direito à cirurgia gratuita, a mulher deverá levar à unidade de referência no procedimento o registro policial da ocorrência e uma guia de encaminhamento do médico indicando a necessidade do procedimento.