Vivo Música apresenta show inédito e gratuito em Goiânia

Depois de passar por cinco estados de todas as regiões do Brasil em 2023, levando um público de mais de 80 mil pessoas presencialmente e impactar mais de 32 milhões pessoas online, o projeto Vivo Música chega a 2024 com um novo show inédito e gratuito, desta vez em Goiânia, no dia 28 de abril, domingo, às 17h, no Estacionamento do Estádio Serra Dourada. Com uma forte tradição da música sertaneja no estado, o projeto traz, pela primeira vez juntos, a Orquestra Filarmônica de Goiás e a dupla Israel & Rodolffo subindo no palco para tocar seus maiores sucessos como “Batom de cereja” e “Bombonzinho”. A abertura fica por conta da Associação Coró de Pau, que apresenta seu projeto voltado à percussão com um repertório folclórico de congada e folia.

“O Vivo Música reforça o apoio da marca à cultura em todo o Brasil, por meio de novas conexões artísticas, exaltando a pluralidade do país e seus artistas. Nesse segundo ano de projeto, queremos ampliar ainda mais o alcance, promovendo encontros nos palcos e com o público de forma genuína”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

A dupla Israel & Rodolffo está animada com o show: “vai ser a primeira vez de Israel e Rodolffo cantando ao lado de uma orquestra e não poderia ter lugar melhor para realizarmos esse feito do que em Goiânia. Estamos muito felizes com o convite e preparando uma apresentação linda”, conta Rodolffo.” Para Israel “é uma honra para nós poder tocar ao lado da Orquestra Filarmônica de Goiás, uma orquestra local com tanto prestígio internacional. Vai ser uma responsabilidade e tanto!”, afirma o cantor.

As apresentações começam às 17h, com a Associação Coró de Pau, que apresenta a sua formação percussiva trazendo também a viola caipira e o berrante, com um repertório folclórico com temas tradicionais da congada e da folia. A orquestra se apresenta logo na sequência, com um repertório feito especialmente para este show, transitando entre o popular e o erudito. A dupla Israel & Rodolffo toca pela primeira vez ao lado da Orquestra Filarmônica de Goiás apresentando seus principais sucessos junto com músicas já consideradas clássicas do sertanejo como “Evidências” e “Fio de cabelo”.

Evento com Neutralização de Carbono

O show carrega o Selo Evento Neutro Verde, da consultoria em sustentabilidade Eccaplan, que garante as compensações das emissões de carbono relacionadas a sua montagem, desmontagem e realização (deslocamento de todo o staff, equipe de cenografia, gerador de energia e resíduos gerados), incluindo o deslocamento local dos participantes.

Orquestra Filarmônica de Goiás

A Orquestra Filarmônica de Goiás, criada em 1980 pelo maestro Braz Wilson Pompeo de Pina, é reconhecida nacional e internacionalmente como um dos melhores grupos orquestrais da América Latina. Em 2018, foi agraciada com a Ordem do Rio Branco pelo Ministério das Relações Exteriores, mérito cultural destinado a pessoas e instituições que se destacaram por suas ações. A sua excelência é reconhecida também em razão das escolhas de repertório feitas pelo maestro Neil Thomson, posicionando-a em sintonia com grandes orquestras dos Estados Unidos e Europa.

Maestro Neil Thomson

O maestro britânico dirige a Filarmônica de Goiás desde 2014. Nascido em Londres, Thomson estudou violino e viola na Royal Academy of Music e regência com Narman Del Mar no Royal College of Music. Dirigiu grandes nomes como a Orquestra Sinfônica de Londres, a Royal Phillarmonic Orchestra e a Royal Liverpool Philharmonic. Desde quando assumiu a OFG, a orquestra rapidamente ganhou reputação por suas performances dinâmicas, seu amplo repertório, com especial ênfase na música brasileira e contemporânea.

Israel & Rodolffo

Os artistas já somam 27 anos de estrada e contam ao todo com três EPs, 13 álbuns e nove DVDs. Em 2021, lançaram o grande sucesso que explodiu o nome do duo pelo país: “Batom de cereja”. A faixa ficou entre as 20 mais tocadas no mundo e, no Brasil, foi a mais tocada do ano nas plataformas digitais. O hit rendeu algumas indicações e prêmios aos cantores como “Dupla do Ano” e “Hit do Ano”, no Prêmio MultiShow, e “Música do Ano” no Melhores do Ano, da TV Globo. Nos últimos anos lançaram o álbum Ao Vivo em Brasília, além do projeto Let’s Bora e Let’s Bora Party. Os números da dupla refletem a dimensão do seu sucesso: 2.2 bilhões de visualizações somados em seus videoclipes, mais de 1 bilhão de streamings e 10.3 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de música. Eles também colecionam parcerias com nomes de peso do mercado, incluindo Marcos & Belutti, Gusttavo Lima, Cristiano Araújo, Wesley Safadão, Edson & Hudson, Lucas Lucco, entre outros.

Associação Coró de Pau

A Associação Coró de Pau existe desde 2002, atuando com os projetos Bloco de Rua Coró de Pau, Bloco de Rua Coró Mulher, Aulas de Percussão Afrobrasileira, Fábrica de Instrumentos de Percussão Bambak Artesanal, e Banda Coró de Pau. Os coordenadores do projeto são Mestre Alemão (Claudinei Santos do Amaral), e Mestra Geovanna (Geovanna de Castro Tavares). O intuito da Associação é difundir, divulgar e trabalhar com a cultura popular por meio da música, com foco na percussão popular.

Vivo Música

O Vivo Música tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento no Brasil. Com shows gratuitos ao ar livre, o projeto convida grandes nomes da música brasileira para tocar com orquestras em misturas inéditas entre o popular e o erudito. Em 2023, passou por Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, sempre levando para o grande público apresentações de qualidade de orquestras com artistas de renome da música brasileira. Entre eles, o cantor de forró Matheus Fernandes, Martinho da Vila, Mart´nália e Samuel Rosa. Dentre as orquestras, estiveram presentes nos palcos de todo o país a Orquestra FILMA (Orquestra Filarmônica MultiArte da Amazônia), a Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva, a Orquestra SESIMINAS e a Orquestra Simjazz, levando mais de 80 mil pessoas aos shows, impactando mais de 32 milhões de pessoas nas transmissões ao vivo e em suas redes sociais.