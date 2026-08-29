Celebridades

Zé Felipe aparece alterado em Barretos, viraliza na web e se manifesta: “tonto demais”

Vídeos mostram o cantor visivelmente embriagado durante a Festa do Peão; depois da repercussão, ele confirmou que havia bebido muito


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 29/08/2026 - 10:23

Zé Felipe aparece alterado em Barretos, viraliza na web e se manifesta

Zé Felipe virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após aparecer visivelmente embriagado em diferentes vídeos gravados durante a Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Nas imagens, o cantor surge com o olhar fixo, movimentos lentos e um comportamento que rapidamente chamou a atenção dos internautas.

Um dos registros compartilhados no X acumulou comentários sobre o estado do artista. Durante sua passagem pela festa, Zé Felipe também protagonizou outras cenas inusitadas: cantou com um galo no ombro, mostrou o mamilo ao posar para fotografias, circulou pelo evento ao lado de amigos e foi filmado em momentos de intensa descontração. Veja um dos vídeos que repercutiu no X.

Diante da repercussão, o próprio cantor confirmou que havia exagerado na bebida. Ao responder a uma pergunta de um seguidor, Zé Felipe contou que encontrou Ana Castela durante a madrugada de sexta-feira (28), mas reconheceu que a conversa não avançou por causa de seu estado.

“Consegui, mas pensa num assunto feio. Eu estava tonto demais. Fui tentar olhar dentro do olho dela e o olho dela começou a fazer assim”, relatou, imitando um movimento giratório. O cantor disse ainda que, no momento de deixar Barretos, chegou a olhar para a asa do avião e teve a impressão de que ela também estava girando.

Antes disso, Zé Felipe já havia explicado que a proposta de seu projeto “Uma Por Ano” era justamente aproveitar a festa sem roteiro rígido. O artista afirmou que pretendia cantar, beber com o público e permanecer no evento enquanto houvesse animação.

Os vídeos dividiram opiniões na internet. Enquanto parte dos seguidores tratou as cenas com humor, outros demonstraram preocupação e criticaram a exposição do cantor naquele estado. Zé Felipe, porém, disse que aproveitou a experiência, bebeu muito e não ficou com “ressaca moral” pelo que fez em Barretos.

Redação Tribuna do Planalto

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