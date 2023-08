Zeca Baleiro, Banda Maneva e Almir Sater são atrações confirmadas do Canto da Primavera 2023

A 22º edição do Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis – será realizada de 19 a 24 de setembro e contará com shows gratuitos de Zeca Baleiro, Banda Maneva e Almir Sater. A mostra é promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE). O evento também conta com parceria do Sesc Goiás, Prefeitura de Pirenópolis, Goiás Social e Secretaria de Estado da Retomada.

O Canto da Primavera ainda irá trazer oficinas de capacitação na área de música e o Estúdio Primavera, que vai oferecer gravações gratuitas para os músicos. Durante seis dias, o público poderá conferir 58 shows, sendo 55 deles de artistas goianos, em quatro palcos espalhados pela cidade. “Estamos investindo R$ 500 mil em cachê para os nossos artistas de Goiás tocarem nesse evento, que se tornou a vitrine musical de Goiás. A cidade de Pirenópolis já recebe turistas de todo o país e do mundo, e essa é uma excelente oportunidade para os goianos divulgarem o seu trabalho”, destaca a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Os shows nacionais começam na sexta-feira (22/9) com a Banda Maneva. Sucesso em todo o país, o grupo tem 17 anos de carreira e possui 11 certificações, incluindo 1 single de diamante, além da indicação ao Grammy Latino com “Lágrimas de Alegria”, na categoria “melhor canção em língua portuguesa”. Formada pelos amigos Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), a banda ocupou a 36ª posição no ranking Brasil, e, no segmento reggae, o segundo lugar.

Releituras e surpresas

Comemorando 26 anos de carreira, Zeca Baleiro faz um passeio pela sua discografia no sábado (23/9). Ele trará um repertório que reúne canções consagradas em novos arranjos e alguns lados B, entre músicas de seus álbuns mais recentes. O show também reserva surpresas, já que o artista prepara uma série de lançamentos para marcar os anos de trajetória, incluindo singles, um EP e um disco de samba autoral, um álbum com Chico César, um talk show e um livro de memórias. Zeca Baleiro (voz e violão) será acompanhado por sua banda, formada por Tuco Marcondes (guitarras e vocais), Pedro Cunha (teclados, samplers e vocais), Fernando Nunes (baixo) e Kuki Stolarski (bateria e percussão).

Violeiro raiz

Cantor, compositor, ator, violeiro e instrumentista brasileiro, Almir Sater é também um dos maiores nomes do sertanejo raiz e a grande atração do último dia do festival, domingo (24/9). Acompanhado de sua viola em um show interativo, que reúne bons causos, o público será brindado com um repertório de composições conhecidas, como “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Trem do Pantanal” e de projetos em parceria com Renato Teixeira.