Zoológico de Goiânia apresenta filhote de tamanduá-bandeira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), apresenta amanhã o novo filhote de tamanduá-bandeira, nascido no dia 12 de outubro de 2023, no Parque Zoológico de Goiânia. O filhote e seus pais recebem os cuidados da equipe técnica do zoológico, composta por veterinários, biólogos e zootecnistas.

O tamanduá-bandeira é fruto de reprodução do casal Gustavo e Amora, que já são habitantes do zoológico. O tamanduá macho veio do Zoológico de Brasília e a fêmea foi encaminhada pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ainda pequena, após sua mãe ter sido atropelada em uma rodovia.

“É uma alegria recebermos esse filhote, fruto de uma reprodução no próprio zoológico. Esse é o resultado do bom cuidado dos nossos veterinários, biólogos e zootecnistas que acompanham os animais de perto”, afirma o presidente da Agetul, Danilo Guimarães.

Com focinho típico alongado e uma longa língua, que captura formigas e cupins, os tamanduás têm um espaço cuidadosamente preparado no zoológico, com vegetação que simula o ambiente natural, e que garante segurança, bem-estar e qualidade de vida a esses mamíferos. No recinto, eles recebem uma alimentação balanceada de vitaminas com suplementos, frutas, verduras e ração.

São catalogadas quatro espécies de tamanduá no mundo, sendo três encontradas no Brasil, são elas: tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), tamanduaí (Cyclopes didactylus) e tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla). No Zoológico de Goiânia, os tamanduás recebem todo o cuidado necessário para a preservação da espécie, que é vulnerável devido à destruição progressiva do seu habitat natural, queimadas e atropelamentos.