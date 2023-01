14ª mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” terá cerca de 50 filmes

De 15 de fevereiro a 1 de marco acontece uma das cinco principais mostras de cinema do Brasil, a 14ª edição de “O amor, a Morte e as Paixões” que vai apresentar mais de 50 filmes selecionados para agradar a todos os gostos, caracterizando a diversidade ao entretenimento. As exibições acontecem no Cinema CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia.

Com a curadoria do professor de cinema da Universidade Federal de Goiás (UFG) Lisandro Nogueira, a mostra contará com ingressos promocionais, no valor de R$30, sendo meia entrada para todos.

A lista de exibições vão desde filmes realizados em Goiânia, até os indicados ao Oscar 2023 e produções que estiveram nos melhores festivais mundiais, como Cannes, Veneza, Berlim, Rio de Janeiro, Sundance, Toronto e São Paulo.