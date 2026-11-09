1º Encontro Cerratense de Observação de Aves debate conservação e turismo sustentável em Goiânia

Evento realizado na UFG entre 6 e 8 de novembro reuniu passarinhadas, rodas de conversa e atividades culturais; primeira edição é avaliada como sucesso pelos organizadores

O 1º ECOA (Encontro Cerratense de Observação de Aves) foi realizado entre os dias 6 e 8 de novembro de 2026, no Instituto de Formação Superior Indígena (NTFSI) Takinahaky, no campus da UFG em Goiânia. A primeira edição do evento, voltado à conservação do bioma e ao turismo sustentável, misturou campo, ciência e troca de experiências.

A programação incluiu passarinhadas de campo, rodas de conversa, mesas temáticas e atividades culturais. O encontro reuniu observadores de aves, pesquisadores, órgãos de controle ambiental, proprietários de terras e representantes de comunidades tradicionais.

Passarinhadas de campo

As saídas de campo foram o ponto alto para quem quis usar binóculos e lentes logo cedo. Os participantes exploraram a avifauna do Cerrado diretamente na área da universidade, acompanhados por observadores experientes.

A atividade buscou aproximar o público da prática da observação de aves e mostrar a riqueza de espécies presente em áreas urbanas e periurbanas. A proposta era unir teoria e prática em um ambiente acessível.

Rodas de conversa e mesas temáticas

O evento também promoveu debates sobre o potencial do aviturismo em Goiás e o papel da proteção da fauna em propriedades privadas. As mesas reuniram pesquisadores, representantes de órgãos ambientais e proprietários rurais.

Outro tema central foi a relação entre conservação e territórios da sociobiodiversidade. As discussões buscaram integrar diferentes setores na busca por soluções para a proteção do Cerrado e o desenvolvimento sustentável.

Espaços culturais e educativos

Além da programação científica, o espaço “Ninho Ecoa” e as atividades culturais ofereceram exibições e momentos voltados à introdução de crianças ao universo da observação de aves. A iniciativa buscou despertar o interesse do público infantil pela natureza e pela conservação.

A organização avaliou o evento como um marco para unir a universidade, a sociedade e a comunidade de birdwatchers de Goiás em torno da proteção do bioma.

Avaliação e perspectivas

Segundo os organizadores, o 1º ECOA cumpriu o objetivo de reunir em um só lugar observadores de campo, pesquisadores, órgãos de controle ambiental, proprietários de terras e representantes da sociobiodiversidade. A primeira edição foi considerada um sucesso e abriu caminho para futuras edições.

A expectativa é que o encontro se consolide como espaço de diálogo e articulação para o fortalecimento do aviturismo e da conservação do Cerrado em Goiás.

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