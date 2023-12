20 mil brinquedos serão distribuídos em Aparecida neste domingo, 17

Neste domingo, 17, a partir das 8h, na Praça da Cidade Administrativa Maguito Vilela, a Prefeitura de Aparecida, em parceria com o Governo de Goiás, realizará a distribuição de 20 mil brinquedos para crianças e adolescentes de até 14 anos. A ação, promovida pela Secretaria de Assistência Social de Aparecida e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), contará com a presença do prefeito Vilmar Mariano, da primeira-dama Sulnara Santana, do governador Ronaldo Caiado, da presidente da OVG Gracinha Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, do deputado estadual Veter Martins e do ex-prefeito Gustavo Mendanha.

Os brinquedos incluem bonecas, carrinhos, bolas de vôlei e kits de cozinha, proporcionando um momento de alegria para as crianças de Aparecida. O evento contará com a presença do Papai Noel, atrações culturais e toda a estrutura para receber as famílias. O prefeito Vilmar Mariano expressou a expectativa de uma manhã festiva e alegre, ressaltando a importância da parceria com a OVG para a realização do evento.

O evento, coordenado pela Secretaria de Assistência Social de Aparecida com o apoio de diversas secretarias municipais, busca criar memórias afetivas especiais para as crianças da cidade.