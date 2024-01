2023 foi o ano mais quente registrado no mundo

Cientistas do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), da União Europeia, confirmaram nesta terça-feira (09), que o ano de 2023 foi o mais quente já registrado pelo planeta por margem substancial e provavelmente o mais quente do mundo dos últimos 100 mil anos. “Foi um ano excepcional, em termos de clima, mesmo quando comparado a outros anos muito quentes”, disse o diretor Copernicus, Carlo Buontempo.

Em média, em 2023 o planeta esteve 1,48ºC mais quente do que no período pré-industrial (1850 – 1900), quando os seres humanos começaram a queimar combustíveis fósseis em escala industrial. A temperatura média global no ano passado chegou a 14,98ºC, alta de 1,17ºC em comparação com o recorde anterior registrado em 2016.

O calor foi associado a fatores como as concentrações de gás do efeito estufa na atmosfera e o El Niño, um fenômeno cíclico de aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial.