23,8 milhões de brasileiros assistem às plataformas de streaming

Assistir a séries, filmes e novelas sob demanda já faz parte da rotina dos brasileiros, modalidades impulsionadas por meio dos chamados de “serviços de streaming”, ou seja, plataformas on-line de transmissão de conteúdo em áudio e vídeo. Numa base composta por 186,4 milhões de CPFs, 12,8% foram identificados como consumidores dessas ferramentas, aproximadamente 23,8 milhões de brasileiros. Os dados são da pesquisa inédita realizada pela Serasa Experian, datatech líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude.

“A ascensão dos serviços de streaming no Brasil reflete uma mudança cultural significativa, em que a conveniência e a personalização do conteúdo são altamente valorizadas pelos consumidores. Entender o comportamento desses consumidores ajuda o mercado não só a entender que tipo de conteúdo agrada esse público, mas também a direcionar campanhas de vendas e marketing customizadas de acordo com suas preferências. Para as empresas que tem esse tipo de consumidor como público-alvo, contar com ferramentas acuradas que otimizam o direcionamento de campanhas de vendas e marketing para essa audiência é um diferencial competitivo, uma vez que a estratégia auxilia as empresas a alcançarem o grupo de pessoas que mais importa para elas: aqueles mais propensos a converter”, explica a Diretora de Marketing Services da Serasa Experian, Isabela Torres.

Perfil dos “consumidores de streaming”: dados demográficos

Do total de consumidores de streaming identificados pelo estudo, considerando a base da pesquisa, a maioria tem entre 34 e 43 anos (28,4%), 50,4% são do gênero masculino e a concentração maior está nas regiões Sudeste e Sul. Em relação à faixa de renda, a pesquisa indicou que a maior parte dos consumidores de serviços de streaming recebe mensalmente entre R$ 2,5 mil a R$ 5 mil (41,7%) e se concentram na classe AB (70,5%).

Golpes mais temidos

Fraudes com meios de pagamento e vazamento de dados são os mais temidos pelas pessoas e apenas 2% disseram que não temem sofrer golpes.

Consumidores de streaming são bons pagadores

O estudo mostrou, ainda, que 34,3% dos consumidores de streaming no país têm Score de Crédito acima de 751. Essa faixa de pontuação considera os bons-pagadores e que podem aproveitar as melhores condições de empréstimos e financiamentos do mercado.

Outras afinidades: compras e assinaturas

Do total de consumidores de streaming no Brasil, a pesquisa indicou que 93,8% tendem a realizar compras on-line. “Esse dado é um indicativo claro da convergência entre entretenimento digital e o comércio eletrônico no Brasil. É importante entender a afinidade de um perfil específico com outras tendências para delinear estratégias de marketing digital com insights valiosos para a personalização de conteúdo e ofertas, aumentando assim a relevância e eficácia das campanhas digitais”, elucida Isabela.

Outro dado inédito que a pesquisa trouxe foi de que 67,9% tendem a consumir TV por assinatura e 70,9% têm características de viajantes.

Metodologia

Para realizar a pesquisa “Perfil dos Consumidores de Streaming no Brasil”, em janeiro de 2024, foi combinada inteligência analítica com o ecossistema de big data da Serasa Experian por meio do Polis, solução da Datatech voltada para o mercado de marketing que gera insights e possibilita o estudo e segmentação de audiências a partir de filtros exclusivos. Para segmentação do público, foi utilizada a combinação do perfil de clientes com base na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e com segmentação de “Consumidores de Serviços de Streaming”. Os dados são captados e analisados em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018 (LGPD).