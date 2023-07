IPC indica redução nos preços dos alimentos

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Alimentação) do último mês, de acordo com o pesquisador Matheus Peçanha, do Ibre/FGV da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou abaixo de 50% (48,03%), indicando que mais da metade dos alimentos nos supermercados tiveram uma redução de preço ou mantiveram-se estáveis. Além disso, pela primeira vez na série histórica, a difusão do IPA-Alimentos (itens alimentícios comercializados no atacado) ficou abaixo de 30%, registrando 28,21%. Essas informações foram publicadas no jornal O Estado de S.Paulo.

Na última terça-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Brasil teve deflação em junho. Especialistas apontam que esses dados indicam um cenário favorável para a redução da taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,75%.