Semad alerta para risco de tempestades no verão

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiás divulgou o prognóstico para o verão, que começou à 0h27 de hoje. O principal alerta é para o risco de tempestades, que expõem a população a riscos.

De acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas da Semad, “com o aumento da temperatura do ar sobre o continente e com a umidade (proveniente de frentes frias ou do Norte do Brasil), cresce a possibilidade de haver tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventualmente granizo”.

No verão, as chuvas em Goiás estão associadas à passagem de sistemas frontais e à formação da Zona de Convergência do Atlântico, corredor de umidade que corta o Brasil de Norte a Sudeste. “Poderemos ter também os famosos veranicos, que são períodos de estiagem de vários dias sem ocorrência de precipitação”, alerta Amorim.

Em resumo, os principais aspectos da estação no período 2023/2024 devem ser: chuvas volumosas, acompanhadas de rajadas de vento fortes e raios; dias mais longos e noites mais curtas; veranicos; e temperaturas acima da média climatológica.

Os prognósticos sugerem que, no primeiro trimestre do ano que vem, a população de Goiás continuará a sentir os efeitos do fenômeno El Niño, que ocasionará, em especial, a irregularidade na distribuição de chuvas.