Operação da DERCR desmantela esquema de documentos fraudulentos em Goiás

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR) conduziu uma operação que resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em diversas cidades de Goiás, como Goiatuba, Catalão, Campo Alegre e Nova Aurora. O objetivo da ação foi desarticular um esquema de emissão fraudulenta de documentos através do sistema SIDAGO, especialmente guias de trânsito animal envolvendo movimentações fictícias de rebanhos, além de outras fraudes documentais.

Durante as diligências, foram confiscados aparelhos eletrônicos, extratos bancários e documentos relacionados às atividades criminosas, bem como veículos avaliados em mais de R$ 650 mil. Além disso, uma servidora pública suspeita de envolvimento com o grupo criminoso foi afastada do cargo por ordem judicial.