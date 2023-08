4ª edição da Goiânia Restaurant Week começa amanhã

Começa nesta quinta-feira (03) na capital a quarta edição da Goiânia Restaurant Week. Durante o mês, o goianiense poderá degustar menus completos de mais de 30 casas da cidade com preços fixos e acessíveis.

Nesta edição, o tema será “Heranças Gastronômicas – Resgates, histórias e raízes da cozinha brasileira”, visando resgatar e homenagear a multiplicidade da cozinha brasileira, uma culinária cheia de singularidade, mesclas, adaptações e muitas histórias. Dentro disso, a proposta é de que cada restaurante possa se inspirar num universo plural de influências, nas suas raízes, nos pratos típicos e suas histórias, nas técnicas, insumos e formas de preparo e até mesmo nas receitas de família, que foram herdadas como a grande herança da sua cozinha. Essa edição também marca a estreia da categoria Burger Gourmet Brasil by Restaurant Week, que contará com as melhores hamburguerias da cidade.

Para Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week, Goiânia está entre as principais cidades com expressão na cena gastronômica do país. “A expectativa para a 4ª edição da Goiânia Restaurant Week é bater o recorde de vendas das outras edições, já que nesta contamos com o maior número de restaurantes participantes do festival em Goiânia e a entrada de novas casas com o Burger Gourmet que irá agregar uma das comidas preferidas entre os goianos ”, acredita.

Os restaurantes podem oferecer três opções de Menus: Tradicional por R$ 49,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar; Plus por R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar; e o Premium por R$ 79,00 no almoço e R$ 109,00 no jantar. As opções incluem entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo. Já na categoria Burger Gourmet terá a participação de novas casas e dois tipos de cardápios: o tradicional de R$ 39,90 e o Plus a R$ 49,90, que incluem o Burger e um acompanhamento.

Confira a lista dos restaurantes participantes:

1. 1929 Trattoria Moderna – @1929trattoria

2. Antonieta Restaurant Lounge Bar – @antonietarestaurant

3. Botelli – @botellirestaurante

4. Bianco Ristorantino – @biancoristorantino

5. Biere du Parc – @biereduparc

6. Casa do Celso – @casadocelso.barerestaurante

7. Colombina Gastropub – @colombinagastropub

8. Cheesehouse Goiânia Shopping – @cheesehousebr

9. Cheesehouse Jardim Goiás – @cheesehousebr

10. Cheesehouse Setor Marista – @cheesehousebr

11. Casa Baru Adega e Mercado – @casabaru.go

12. Charminho da Araguaia – @charminhodaaraguaia

13. Esquina Mercatto – @esquinamercatto

14. Famu Restaurante – @famurestaurante

15. Grá Bistrô – @grabistro

16. Hattori Sabores do Japão – @hattorirestaurante

17. Izu Japanese Food Jardim Goiás

18. Itadaku Sushi Fusion – @itadakusushi

19. Íz Por Ian Baiocchi – @izrestaurante

20.Juá – @restaurantejua

21. Kanpai Blue – @kanpaiblue

22. L’Etoile D’Argent – @letoile.dargent

23. Las Nenas Bistrô – @lasnenasrestaurante

24. Nord 23 – @nord.23

25. Pop Coffee @popcoffeebuenavista

26.Piry Bar e Restaurante – @pirybarerestaurante

27. Paris 6 – @paris6.goiania

28. Quintal da Jô – @quintal_dajo

29. Sky Gurume – @skygurume

30. Sax Coffee & More – @sax_coffee

31. Spotta – @experienciaspotta

32. Vetri Restaurante (K Hotel) – @khotelgoianiago

33. Viela Gastronômica – @vielagastronomica

34. Zimbro Cocktail & Co – @zimbrobar

Casas participantes com Burger Gourmet

1.Blends Goiânia – @blendsgoiania

2.Cazzero Burger – @cazzeroburger

3.Colombina Gastropub – @colombinagastropub

4.Fogata – BBQ Steak Burger – @fogata_bbqsteakburger

5.Glut Burger – @glutburger

6.Mafuá – @mafua.burger

7.Meatz Burger – @meatzburger

8.Piry Bar e Restaurante – @pirybarerestaurante

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 16 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.

Confira todos as casas participantes e menus no site: restaurantweek.com.br e burgergourmetbrasil.com.br

Serviço