4ª edição do Café Fest começa na próxima sexta-feira (19)

Nos dias 19, 20 e 21 de abril será realizada a 4ª edição do Café Fest no Shopping Cerrado, em Goiânia. Esse é o maior evento de cafés especiais da região Centro-Oeste e espera receber durante os três dias de festival cerca de 10 mil pessoas. A programação está bem diversificada, abordando temas como ESG, Roda de Sabores, Mercado Consumidor, Cadeia Produtiva do Café, e envolvendo vários atores do segmento, desde produtor até o consumidor final.

Sabores e Aromas é o tema escolhido para essa edição. O objetivo é a experiência sensorial do café especial, utilizando a roda de sabores como principal referência para explorar as diversas possibilidades de sabores e aromas que o café pode entregar ao conversar também com outros alimentos. O Café Fest é realizado pela cafeteria Estação 14 – Escola de Barista. Tem patrocínio do Shopping Cerrado, Goiás Turismo, Linq Telecom e Lopes Marketing. Apoio do SEBRAE-GO, Sesc, Abrasel-GO, Sindibares, Bunn, Aura e BSCA.

No evento os visitantes terão café à vontade. Assim podem degustar vários tipos de perfis de cafés e conhecer um pouco mais da bebida. Além da degustação serão dias de muito conhecimento para quem já trabalha na área ou até mesmo para quem quer investir ou iniciar alguma carreira. Na programação palestras, bate-papos, espaço para expositores e competições.

A estrutura do Café Fest está maior do que a edição anterior, com melhor conforto para visitantes e com uma ampla diversidade de expositores, locais e nacionais, como cafeterias, torrefações, distribuidores, entre outros.

Para o idealizador e organizador do Café Fest, Pablo Jaime, o festival é um evento emblemático que celebra o Café Especial na cultura gastronômica de Goiás, destacando-se como um elo de conexão entre consumidores e a cadeia produtiva dos cafés de especialidade. “Além de dinamizar o cenário local por meio da movimentação de cafeterias, torrefações, baristas e produtores, o festival promove a cidade e o estado no mercado nacional de cafés especiais, atraindo turistas e profissionais em busca de educação e conteúdo de qualidade”. Pontua Pablo Jaime.

Durante os três dias serão diversas palestras. Entre elas:

•Prof. Flávio Borém – CEO da Borém cafés especiais; Pesquisador em qualidade de cafés especiais com reconhecimento nacional e internacional.

•Vinícius Estrela – Diretor Executivo da BSCA (Brazilian Specialty Coffee Association);

•Thiago Motta – Químico especialista em água para cafés;

•Aline Marotti – Coordenadora de Qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC

•Cecília Seravalli – Gerente de sustentabilidade (ESG) da Nestlé Brasil.

•Maria Mion – instrutora SCA, especialista em cafés especiais.

•Caroline Dalfovo – Advogada especialista em Propriedade Intelectual – Registro de Marcas.

A programação completa está disponível no Instagram do Festival @cafefest_cerrado. Durante o Café Fest terá ainda a Copa Muy – Edição Cup Tasters e Latte ARt – TNT Dim Rows. O público ainda terá shows, sarau e roda de conversa com convidados.

Ingressos

Os ingressos para a 4ª Edição do Café Fest já estão sendo vendidos pelo Sympla e também na portaria durante o evento no Shopping Cerrado. O valor para um dia será de R$30 ou de R$ 50 para o passaporte de entrada durante os três dias de festival. Além da entrada, o ingresso dá direito a degustação de cafés especiais, ao conteúdo das palestras e aos shows.

Shows

No sábado, dia 20, a partir das 18h será realizado o Sarau do Luiz. Esse evento sempre acontece na Cafeteria Luiz Café Conceito e terá essa edição especial durante o Café Fest com artistas convidados. Já no domingo a partir de 18h é a vez da Banda Mr. Gyn com hits consagrados como “Sonhando” e “Minha Juventude” e o melhor do Pop Rock.

Competições

No sábado, dia 20, durante o Café o Café Fest será realizada a Copa MUY – Cup Tasters. O campeonato vai selecionar os melhores degustadores de café, avaliando a habilidade dos competidores em diferentes xícaras de café filtrado, em uma prova às cegas. O evento será para baristas e amadores.

Ainda durante o evento também acontecerá a competição de Latte Art que vai escolher o melhor barista na arte de desenhar com leite vaporizado no café espresso. A arte de desenhar no café tem conquistado espaço nas cafeterias do Brasil e o público poderá acompanhar essa competição entre os baristas.