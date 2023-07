58 comunidades quilombolas são certificadas pela Fundação Palmares

Um levantamento da Universidade Federal de Goiás (UFG) aponta que em Goiás, os quilombolas constituem grupos étnicoraciais que mantêm uma forte presença em 58 comunidades remanescentes de quilombos, oficialmente reconhecidas e certificadas pela Fundação Palmares. Dentre essas comunidades, destacam-se os Kalungas, abrigados em uma área extensa de aproximadamente 253 hectares ao norte da Chapada dos Veadeiros, representando o maior quilombo em extensão territorial do Brasil e contando com cerca de 4 mil pessoas.

De acordo com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – Coordenação de Goiás (Conaq), as estimativas apontam para a existência de um total de 82 comunidades quilombolas em Goiás, considerando as certificadas e aquelas ainda não oficialmente reconhecidas.

Essas comunidades estão distribuídas em diversos municípios, como Abadia de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Barro Alto, Cachoeira Dourada, Caiapônia, Campos Belos, Cavalcante, Cezarina, cidade de Goiás, Cidade Ocidental, Colinas do Sul, Corumbá de Goiás, Cristalina, Cromínia, Divinópolis de Goiás, Faina, Flores de Goiás, Goianésia, Iaciara, Iporá, Itumbiara, Jataí, Jussara, Matrinchã, Mimoso de Goiás, Minaçu, Mineiros, Monte Alegre de Goiás, Niquelândia, Nova Roma, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Pirenópolis, Posse, Professor Jamil, Rio Verde, Santa Cruz de Goiás, Santa Rita do Novo Destino, São João d’Aliança, São Luiz do Norte, Silvânia, Simolândia, Teresina de Goiás, Trindade, Uruaçu, Vila Boa e Vila Propício.

As comunidades quilombolas possuem um legado histórico e cultural valioso, sendo essencial promover a preservação e o desenvolvimento socioeconômico desses grupos, garantindo o respeito às suas tradições e identidade étnica. O mapeamento detalhado do Censo 2022 revela dados importantes para o planejamento de políticas públicas que visem à inclusão e ao bem estar dessas comunidades, fortalecendo a diversidade e a riqueza cultural do estado de Goiás.