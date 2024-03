5ª Goiânia Restaurant Week conta com opções vegetarianas e veganas

A 5ª Edição da Goiânia Restaurant Week, que ocorrerá até 7 de abril, oferece opções vegetarianas e veganas em 16 dos restaurantes participantes. Com o objetivo de atender à diversidade de paladares, incluindo aqueles que não consomem carne ou produtos de origem animal, a iniciativa reflete uma tendência crescente de conscientização alimentar. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, cerca de 30 milhões de brasileiros, correspondendo a 14% da população do Brasil, são vegetarianos, com 7 milhões desses sendo veganos.

Restaurantes como Risotteria Chef Brunna Pollazzon e Enttres Cocina de Mezcla estreiam no festival com opções vegetarianas em seus menus. Entre as opções oferecidas estão bruschettas de cogumelos frescos, conchiglione de tomate seco ao molho da casa e salada de guacamole e verdes. A adição desses pratos vegetarianos e veganos nos menus reflete a crescente demanda por opções alimentares mais sustentáveis e éticas.

Segundo Fernando Reis, realizador da Brasil Restaurant Week, ter opções vegetarianas ou veganas muitas vezes influencia a escolha do restaurante por grupos que possuem restrições alimentares. Essa inclusão não apenas atende a uma demanda específica, mas também promove a diversidade e a inclusão no cenário gastronômico da região.

A Goiânia Restaurant Week é uma realização da Brasil Restaurant Week e conta com o patrocínio da We Super OOH, harmonização da Del Maipo Wines and Gourmet e apoio da BYD, Vitória Motors, Remídia e Goiânia Convention & Visitors Bureau.

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 17 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas. Confira todosas casas participantes e menus no site: restaurantweek.com.br.

Restaurantes com menus veganos ou vegetarianos

1929 Trattoria Moderna – @1929trattoria

Entrres Cocina de Mezcla – @enttrescocina

Grá Bistrô – @grabistro

Hattori Sabores do Japão – @hattorirestaurante

Itadaku @itadakusushi

Íz Por Ian Baiocchi – @izrestaurante

Juá – @restaurantejua

Las Nenas Bistrô – @lasnenasrestaurante

Nord 23 – @nord.23

Piry Bar e Restaurante – @pirybarerestaurante

Pop Coffee – @popcoffeebuenavista

Risotteria Chef Brunna Pollazzon – @risotteriachefbrunnapollazzon

Sax Coffee & More e Sax Promenade – @sax_coffee

Sax Coffee & More – @sax_coffee

Sky Gurume – @skygurume

Zimbro Cocktail & Co – @zimbrobar