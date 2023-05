75% dos motoristas e entregadores rejeitam contratação via CLT

Pesquisa do Datafolha, realizada para a Uber e o iFood e divulgada pelas empresas recentemente, revelou importantes aspectos sobre a visão dos motoristas e entregadores que trabalham com aplicativos de mobilidade e entrega no Brasil em relação à contratação via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

De acordo com o levantamento, intitulado “Futuro do Trabalho por Aplicativo”, 75% dos entrevistados expressaram uma preferência pelo modelo atual de trabalho em vez da contratação via CLT. Apenas 14% dos participantes indicaram que prefeririam ter um vínculo de emprego com os benefícios trabalhistas previstos pela CLT.

Os resultados apontam que a CLT é vista por esses trabalhadores como uma ameaça à sua autonomia e flexibilidade. A possibilidade de escolher horários de trabalho e recusar viagens a qualquer momento é valorizada por esses profissionais, e eles acreditam que o modelo atual lhes proporciona essa liberdade. Portanto, para a maioria dos motoristas e entregadores, a CLT representaria uma restrição indesejada em relação à forma como eles organizam seu trabalho.

Modelo atual de trabalho

Além disso, a pesquisa também investigou a opinião dos entrevistados sobre a “CLT intermitente”, que é uma modalidade de contrato de trabalho em que o funcionário é formalizado, mas não necessariamente é chamado para trabalhar. Sete em cada 10 motoristas e entregadores afirmaram que esse modelo não lhes interessa, indicando uma preferência por uma estrutura mais flexível e menos vinculativa.

Direitos e benefícios

Segundo os resultados, sete em cada 10 profissionais (68%) afirmaram que concordaram em contribuir com a Previdência Social, desde que as plataformas automatizem o processo por meio da tecnologia. Essa resposta indica que uma parcela significativa dos entrevistados está aberta à possibilidade de ter benefícios previdenciários, desde que haja facilidades e agilidade no processo. Um em cada três motoristas e entregadores (36%) afirmaram não contribuir com a Previdência, tanto pública quanto privada. Entre os motivos mencionados para essa decisão estão o valor da mensalidade, citado por 34% dos entrevistados, e a burocracia, mencionada por 21%.

Os que contribuem

Apenas 30% dos motoristas e entregadores afirmaram contribuir com a Previdência Social por meio de outras ocupações de trabalho. Além disso, 25% dos entrevistados mencionaram que realizam a contribuição como profissionais autônomos, sendo um exemplo o enquadramento no modelo de Microempreendedor Individual (MEI).

Olha o milho

Presença cada vez mais constante nas lavouras de Norte o Sul do Brasil, o milho tem, desde 2015, uma data para ser celebrado no país: 24 de maio. Seja para o consumo humano, como nas delícias das festas juninas, ou para alimentação animal, como proteína fundamental na ração de bovinos de leite, aves e suínos, o grão mostra importância na balança econômica brasileira. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a produção de milho deste ano deve ser recorde, alcançando 119,9 milhões de toneladas, 8,8% maior que em 2022.

Aula show

As Chefs que atuam nos restaurantes escola do SENAC, Mariana Rodrigues e Mariana Bastos conduzirão a Aula Show, apresentando técnicas culinárias para criação de pratos autorais, finalização de receitas e compartilhando dicas valiosas. A capacitação visa aprimorar técnicas e a troca de experiencias com os profissionais que atuam nos restaurantes participantes do 7º Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa de Cristalina, que acontecerá de 22 a 24 de junho como parte da programação da FAICRIS – Feira Agro Industrial, comércio e Serviço de Cristalina. A oficina é aberta a empresas com adesão ao Festival e conta com um limite de 60 vagas.

Sem censura

As influenciadoras digitais Jenn, Nina Gabriella e Priscila Evellyn são algumas das criadoras de conteúdo à frente da campanha de lançamento da linha Prazer, Berê, de Quem Disse, Berenice?. Inspirada na tendência de estampas de ilusão de ótica, que representam o corpo feminino, a marca aplicou o conceito em bodies exclusivos, criados pela artista Lala Luz, com o intuito de destacar as zonas erógenas, para estimular a conversa sobre o tema e a busca pelo prazer, sem estigmas. A nova linha provoca as consumidoras a explorar o próprio corpo e descobrir as diferentes faces do prazer que os sentidos proporcionam se curtindo, se tocando e se amando, com os produtos que são sensoriais e multifuncionais, podendo ser adicionados na rotina, nos momentos a sós ou acompanhada.

Imposto de renda

O Centro Universitário Estácio Goiás está oferecendo atendimento gratuito para auxiliar as pessoas na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), que tem prazo final em 31 de maio. Alunos e professores do curso de Ciências Contábeis da instituição estão disponíveis para ajudar a comunidade a esclarecer dúvidas, preencher o documento e enviar uma declaração, tanto em Goiânia como em outras regiões do Estado. O atendimento é realizado pelo Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) do Centro Universitário, que foi o primeiro parceiro da Receita Federal pelo NAF em Goiás. A ação visa orientar a população sobre a declaração do IRPF e está disponível de segunda a sexta-feira. O contato pode ser feito pelo Instagram @nafestaciogo ou pelo e-mail [email protected] .

Mais de 300 vagas de emprego

O Laboratório Teuto está com mais de 300 oportunidades de emprego neste segundo trimestre de 2023. As vagas estão disponíveis nas áreas produtivas da empresa, garantia da qualidade e setores administrativos, e englobam oportunidades para profissionais de nível médio, técnico e superior, com contratação imediata. Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis podem cadastrar seus currículos no site do laboratório (www.teuto.com.br/trabalhe-conosco) ou enviá-los por e-mail para sel[email protected], especificando a área de interesse no assunto.