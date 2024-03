7º Batalhão no Combate ao Crime de Roubo de Veículo

No Setor Jardim Planalto, uma ação rápida do 7º Batalhão resultou na prisão em flagrante de um indivíduo armado que havia roubado uma motocicleta de um estabelecimento comercial. A equipe de resposta imediata conseguiu localizar e deter o autor do crime, recuperando o veículo em apenas duas horas após o incidente.

Os esforços diligentes da equipe resultaram na prisão do suspeito, enquadrado pelo artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, e na recuperação bem-sucedida da motocicleta roubada. O 7º Batalhão continua empenhado em combater o crime e garantir a segurança da comunidade.