A 14ª mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” exibirá 70 filmes

A 14ª edição da mostra de cinema “O amor, a Morte e as Paixões”, que acontece no CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, traz 70 filmes em

sua programação. Entre os dias 15 de fevereiro e 1 de março, os cinéfilos goianos poderão curtir produções de curta e longa-metragem, que vão desde filmes goianos aos mais

requisitados para o Oscar 2023 e premiados em grandes festivais mundiais.

Com diversas novidades e uma programação cultural completa e gratuita, a mostra conta com exposição de arte com curadoria de Larissa Pitman, que pretende celebrar a diversidade e pluralidade das produções artísticas goianas, com obras de arte e performance de encher os olhos.

Outra novidade será a presença do Zimbro Cocktails & Co, que oferecerá experiências exclusivas em drinks clássicos e autorais, elaborados para a mostra “O amor, a Morte e as Paixões”. Já as opções gastronômicas levarão a assinatura da Dom Rico Artesanal.

O local ainda contará com a presença da Livraria Palavrear, dispondo de 400 títulos aos visitantes e do Luiz Café, que promete o melhor da bebida com acompanhamentos

selecionados.

De acordo com a produtora da mostra, Gabriela Cardoso, cada detalhe foi pensado de forma completa para receber os visitantes com todo o aparato necessário.

“Muitas pessoas passam o dia todo na mostra para acompanhar o máximo de filmes possíveis, por isso, preparamos uma estrutura perfeita para o descanso, interação e todas

as necessidades dos visitantes. No CineX Cult será possível comer bem, ler, acompanhar manifestações culturais, além de assistir as melhores produções cinematográfica”, destaca Gabriela.

Responsável por reunir cerca de 300 mil pessoas em todas as suas edições, a mostra conta com parceria com o Sesc Goiás e receberá cineastas e artistas, nacionais e internacionais, como Paulo Beth e Dadá Coelho, para bate-papos após as sessões, com entrada gratuita e abertura ao público.

Para o curador da mostra, Lisandro Nogueira, a programação está imperdível e promete surpreender os espectadores.

“A seleção dos 70 filmes foi feita criteriosamente, durante meses. Cada filme permite um sentimento, uma opinião e um aprendizado. Os visitantes vão se impressionar com a qualidade das produções e ainda com a estrutura preparada para recebê-los”, ressalta o curador.

A 14ª edição da mostra ‘O Amor, a Morte e as Paixões’ traz como tema a “Diversidade de olhares sobre temas contemporâneos” e será realizada em um cinema conforto, que dispõe de 164 lugares convencionais com poltronas reclináveis, além de quatro espaços para cadeirantes. A estrutura do CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer, é composta por bombonière, bar, livraria, exposição de arte, restaurante, café, hall para descanso ou interação e estacionamento gratuito.

A 14ª edição da mostra “O Amor, a Morte e as Paixões” conta com importantes parceiros para sua realização em 2023, como a Unimed Goiânia, Adufg, Organização Jaime Câmara, Sesc Goiás, PUC-GO, UFG e UEG.

A programação completa dos filmes pode ser conferida no site www.cinex.art.br.

Passaporte

Aos cinéfilos de plantão, a 14ª edição da mostra “O amor, a Morte e as Paixões” oferece a opção de passaportes com valores mais acessíveis. O passaporte Bronze oferece acesso a 5 filmes e custa R$130. Já o Prata dispõe de 10 filmes e está sendo comercializado por R$230 e para 20 filmes, o passaporte Ouro está no valor de R$360.

Todas as opções podem ser adquiridas na bilheteria do CineX Cult ou ainda de forma online pelo site www.cinex.art.br.

Ingressos e Convênios

Os ingressos serão vendidos a R$30, valor de meia entrada para todos e para fortalecer a cultura local e incentivar a participação de estudantes, profissionais da educação e colaboradores de organizações, a 14ª mostra ‘O Amor, a Morte e as Paixões’ firmou convênio com algumas instituições, como o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg), que terá direito a ingressos por R$20 a serem retirados na instituição. Já para os alunos da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO), da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG), os ingressos custarão R$15. Para os cooperados e beneficiários da Unimed Goiânia o valor será de R$20 e os professores da rede pública e privada pagarão R$25. Os comerciantes e credenciados no Sesc Goiás também terão desconto especial e os ingressos serão vendidos a R$20.