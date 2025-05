Aava Santiago será a primeira política goiana a participar do Conversa com Bial, da TV Globo

A vereadora Aava Santiago (PSDB) fará história ao se tornar a primeira política goiana a participar do Conversa com Bial, tradicional programa de entrevistas da TV Globo. A gravação acontece nesta quarta-feira, 14 de maio, nos Estúdios Globo, em São Paulo, e representa mais um marco em sua trajetória pública.

Aava tem se destacado nacionalmente como uma das principais vozes evangélicas comprometidas com o diálogo, os direitos humanos e a defesa da democracia — sem perder a estreita relação com as pautas de Goiânia e as demandas dos cidadãos goianienses.

Sua atuação gera o debate nacional, mas permanece ancorada nas necessidades locais, reafirmando o compromisso com a transformação da realidade a partir do cotidiano das pessoas.

O convite, feito em janeiro deste ano, reconhece o papel de Aava como uma liderança que rompe com os extremos e busca reconstruir pontes entre fé, política e justiça social. Sua defesa firme das mulheres, das minorias e do bem comum tem ampliado sua presença para além dos espaços religiosos, com grande visibilidade na imprensa nacional.

O episódio do Conversa com Bial será temático, abordando os caminhos possíveis para cristãos evangélicos que se opõem à radicalização política e à polarização que marcam o cenário brasileiro. Aava levará ao debate sua vivência de fé aliada a valores como escuta, solidariedade, igualdade, justiça e responsabilidade social. Também participa da conversa o escritor Gutierres Fernandes Siqueira, autor do livro Igreja Polarizada, que dá base a parte da discussão.

“Ser convidada por Pedro Bial, um dos mais sensíveis, profundos e abrangentes comunicadores de nosso tempo, me colocou diante da real dimensão da importância dos evangélicos no Brasil. Fazer parte desse debate como alguém disposta a tratar da fé enquanto compromisso público de construção de pontes e redução das desigualdades me deixa tomada por imenso senso de responsabilidade e também de esperança de que serão esses os diálogos que atravessarão o imaginário e as decisões sobre evangélicos nos próximos anos”, destaca Aava.

A data de exibição do episódio será divulgada em breve pela TV Globo.