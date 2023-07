Abono salarial PIS/Pasep começa a ser pago na segunda, 17

Na próxima segunda-feira, 17, começa a ser pago o abono salarial 2023, referente ao ano base 2021. Neste 6º lote de pagamento, cerca de 4,2 milhões de pessoas têm direito ao benefício.

Os trabalhadores de empresas privadas receberão o pagamento pela Caixa, enquanto os servidores públicos receberão pelo Banco do Brasil. O valor do abono salarial varia de R$ 110 a R$ 1.320, dependendo do número de meses trabalhados em 2021.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com uma remuneração mensal média de até dois salários-mínimos.

Os trabalhadores de empresas privadas nascidos nos meses de novembro e dezembro receberão o pagamento pela Caixa. Os clientes do banco terão o dinheiro creditado automaticamente em suas contas correntes ou poupanças. Aqueles que não são clientes receberão o valor na Poupança Social Digital, por meio do aplicativo Caixa Tem. Caso não possuam essa conta digital, poderão realizar o saque utilizando o Cartão Social e a senha nos terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da Caixa.

Quanto aos servidores públicos com o número Pasep terminado em 8 e 9, o pagamento será realizado pelo Banco do Brasil. O dinheiro será creditado na conta bancária ou transferido por meio de TED. Os servidores também podem comparecer diretamente a uma agência do banco.