Acabou o repertório de Adson Batista?

É o que parece. A impressão que fica é que Adson Batista não sabe mais o que fazer para recuperar o bom futebol do Atlético. O Clube parece perdido, sem rumo, sem direção, se esfacelando em plena competição da série B. Treinador nenhum serve para o Atlético, jogadores não permanecem no Clube, derrotas sucessivas e a série A cada dia mais distante. Adson Batista gosta de justificar a demissão de treinadores, dizendo que precisa trocar para sacudir o elenco. Parece que esse conceito está servindo para ele próprio. O Atlético talvez precise mudar o comando para se reencontrar.

Com pouco mais de dois meses no comando técnico do Dragão, Fábio Matias foi demitido. Não teve tempo suficiente para implantar seu método de jogo. Contratou o ex-técnico do Vila. Rafael Lacerda foi anunciado como novo treinador. É melhor do que Fábio Matias? Vai resolver o problema do Atlético? Acho que não, a culpa não é só do técnico. São muitas trocas de treinadores, o time está sendo desconstruído em pleno campeonato brasileiro da Série B. Só na semana que passou o Atlético liberou um ataque inteiro de jogadores considerados titulares. E tem mais para sair. O rubronegro faz uma campanha ruim, está posicionado na segunda parte da tabela e não tem um time definido. O presidente fala que pode sair mais jogadores e ao mesmo tempo diz que o time não tem condições financeiras de fazer grandes contratações. É o caos no Castelo do Dragão.

A brilhante campanha do Goiás

A vitória convincente de sábado contra o Cuiabá devolveu ao Goiás a liderança isolada da Série B. É claro que a derrota do Coritiba para o Paysandu contribuiu para a condição de líder isolado do Goiás, mas o time esmeraldino apresentou um belo futebol e voltou a vencer em casa. Jajá, Wellington Rato e Moraes mudaram a “cara” do Goiás. É outro time, joga em busca da vitória. O time da Serrinha caminha não só para se classificar entre os quatro melhores da competição, mas também para ser campeão brasileiro da Série B pela terceira vez. Vagner Mancini tem o elelnco nas mãos e fala a mesma língua do Diretor de Futebol Lucas Andrino.

O excelente time do Goiás começa pelo extraordinário goleiro Tadeu. Faz defesas espetaculares, é o batedor oficial de penalidades e no sábado contra o Cuiabá, ainda fez dois lançamentos precisos para os atacantes Jajá e Esli Garcia marcarem dois gols em favor do time esmeraldino. Um jogador completo. A defesa é compacta, o meio de campo encontrou seu melhor futebol com a chegada de Wellington Rato e o ataque é fatal com Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho. O time esmeraldino encontrou o caminho da série A e do tricampeonato brasileiro da Série A.

Empate que pouco adiantou

O Vila precisava vencer o Avaí para sonhar com uma vaga no G4, mas quase perdeu o jogo. Levou um gol no segundo tempo, numa falha do goleiro Halls, mas conseguiu o empate nos minutos finais da partida. Com o resultado em Florianópolis, o Vila segue em 8º lugar com 24 pontos, há apenas dois pontos de distância do Remo, o 4º colocado. Parece pouco, mas precisa entabular uma sequência de vitórias e torcer para que o time paraense tropece nos próximos jogos. Com o empate no sábado em Florianópolis, o Vila completa quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias e dois empates. Na próxima terça-feira pode encostar no G4 caso vença o CRB no Onésio Brasileiro Alvarenga.

Luisinho Lopes está contente com o desempenho do Vila, elogiou os jogadores depois da partida, principalmente o prata da casa Gustavo Pajé, que entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate. Mas Luisinho Lopes não quis falar sobre o atacante Guilherme Parede, que continua afastado do elenco depois de fazer críticas ao trabalho do técnico, principalmente por estar jogando fora de sua posição. Lopes preferiu resumir o assunto dizendo que no Vila tudo se resolve internamente, não há porque levar a público problemas que devem ser solucionados com a comissão técnica ou com a Diretoria. Ainda não há posicionamento quanto à presença ou ausência de Guilherme Parede no jogo de terça-feira contra o CRB.

>>> Times goianos ficam no empate pela 13ª rodada da Série D. Os três Clubes entraram em campo no sábado, o Goianésia empatou com o Luverdense. O Azulão do Vale não tem mais chance de classificação à fase eliminatória.

>>> Pela mesma chave, a Aparecidense empatou sem gols com o Mixto-MT fora de casa. O Camaleão permanece na liderança do Grupo A-5 com 29 pontos.

>>> No Grupo A7, o Goiatuba também empatou sem gols com o Cascavel, jogando no Divino Garcia Rosa. A equipe goiana tem 19 pontos, ocupa a 2ª colocação em sua chave e está classificada para a próxima fase da competição.

>>> O zagueiro Lucas Ribeiro, do Goiás, continua entregue ao Departamento Médico, mas já fez os primeiros trabalhos no gramado após a cirurgia. Deve voltar ao time principal somente no segundo turno da Série B.

>>> O atacante Jajá comemora sua melhor atuação com a camisa do Goiás. Contratado para a temporada de 2025, o atacante era reserva do Goiás, até conquistar definitivamente a posição. Contra o Cuiabá, fez dois gols que deram a vitória ao time esmeraldino.

>>> Fábio Matias foi demitido nos microfones das emissoras que participavam da coletiva pós jogo na derrota contra o Criciúma. Deselegante e pouco profissional. A fama de Adson Batista já se espalha Brasil afora.

>>> O atacante Jackson Vinicius, do Trindade, marcou dois gols na goleada por 4 a 0 diante do Iporá. Um dos gols foi de rara beleza. O gol que Pelé não conseguiu fazer em sua carreira. Finalizou de longe e marcou um belo gol. Agora o jogador do Trindade sonha em concorrer com o gol Puskás.