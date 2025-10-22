Acidente entre carreta e caminhão deixa dois mortos em Rio Verde

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas ontem, 21 de outubro, por volta das 15h30, no Km 6 da BR-452, no perímetro urbano de Rio Verde. As vítimas eram os dois ocupantes do caminhão envolvido na colisão frontal.

O acidente ocorreu quando uma carreta, carregada com soja e que seguia no sentido Rio Verde para Itumbiara, invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão. Com a violência do impacto, o passageiro do caminhão foi arremessado para fora da cabine, enquanto o motorista ficou preso às ferragens. Além disso, houve um incêndio no caminhão após a colisão. O fogo foi rapidamente debelado pelo Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e no resgate, e a Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local.

Por conta do trabalho, a pista foi liberada para o tráfego somente após as 19h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção na BR-452. O trânsito no perímetro urbano de Rio Verde é intenso e exige cautela máxima por parte de todos que utilizam essa rodovia.

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias