Cidades

Acidente entre carreta e caminhão deixa dois mortos em Rio Verde

O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e no resgate, e a Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/10/2025 - 15:56

acidente Rio Verde
Depois da batida de frente, caminhão pegou fogo, que foi controlado pelos bombeiros (Foto: PRF)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas ontem, 21 de outubro, por volta das 15h30, no Km 6 da BR-452, no perímetro urbano de Rio Verde. As vítimas eram os dois ocupantes do caminhão envolvido na colisão frontal.

O acidente ocorreu quando uma carreta, carregada com soja e que seguia no sentido Rio Verde para Itumbiara, invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão. Com a violência do impacto, o passageiro do caminhão foi arremessado para fora da cabine, enquanto o motorista ficou preso às ferragens. Além disso, houve um incêndio no caminhão após a colisão. O fogo foi rapidamente debelado pelo Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e no resgate, e a Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local.

Por conta do trabalho, a pista foi liberada para o tráfego somente após as 19h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção na BR-452. O trânsito no perímetro urbano de Rio Verde é intenso e exige cautela máxima por parte de todos que utilizam essa rodovia.

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias

Avatar

