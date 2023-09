Acidente entre carretas deixa um morto na BR-364

No início da madrugada de hoje, por volta das 3 horas, o 13º Batalhão de Bombeiros de Jataí foi acionado para atender vítimas de acidente de trânsito na BR-364, localizada a cerca de 60 km da cidade de Jataí. O incidente envolveu duas carretas de grande porte, resultando em uma colisão que causou um incêndio em um dos veículos.

O condutor da carreta atingida pelas chamas morreu no local. Previamente, o 16º Batalhão de Bombeiros de Mineiros já havia sido acionado para conter o incêndio, desempenhando um papel crucial no combate às chamas. O 13º BBM de Jataí foi acionado para auxiliar no desencarceramento das vítimas e na limpeza da pista. Após a remoção dos veículos que bloqueavam a rodovia, a equipe de bombeiros realizou a limpeza da pista, permitindo que a mesma fosse reaberta ao tráfego.