Acidente entre carro e ambulância deixa três mortos e dois feridos graves na BR-153, em Professor Jamil

Acidente aconteceu no km 575 da BR-153, no município de Professor Jamil (GO)


acidente Professor Jamil
Acidente entre ambulância e carro mobilizou policiais na BR-153, em Professor Jamil (Imagens: PRF)

Uma colisão traseira entre um carro de passeio e uma ambulância deixou três pessoas mortas e duas gravemente feridas na BR-153, km 575, em Professor Jamil (GO). O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (20).

Os veículos seguiam no sentido sul da rodovia quando ocorreu o acidente. Com o impacto, os três ocupantes do carro morreram no local e dois ocupantes da ambulância ficaram feridos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do socorro médico foram acionadas. A pista chegou a ser parcialmente interditada, no município de Professor Jamil, mas já foi liberada.

Balanço

Neste final de semana, nas rodovias federais sob responsabilidade da Superintendência da PRF em Goiás, foram registrados 6 acidentes, com 12 pessoas feridas e nenhuma morte.

O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 680 autuações por infrações de trânsito. Ao todo, os policiais rodoviários federais fiscalizaram 1.550 veículos e 1.794 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.

