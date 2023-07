Ônibus de escolinha de futebol colide com carro em Anápolis

Um acidente ocorreu nesta sexta-feira, 14, na BR-414, em Anápolis, envolvendo um ônibus de escolinha de futebol de Planaltina, Distrito Federal. O ônibus estava transportando 47 crianças e adolescentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas sofreram ferimentos leves. O motorista, de 62 anos, não possuía habilitação para o transporte de passageiros.

O ônibus retornava de Jaraguá, Goiás, após participar de competições esportivas durante a semana. Ele estava na BR-153 quando o motorista errou o caminho e acessou a BR-414, resultando em uma colisão lateral com um carro. Três passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para um hospital local.

Devido a irregularidades no tacógrafo, a PRF não conseguiu obter informações sobre a velocidade do veículo no momento do acidente e o tempo em que o motorista estava dirigindo.

O Conselho Tutelar da cidade foi acionado e a delegação esportiva foi levada para um local seguro, onde aguardaram a chegada de outro ônibus para continuar a viagem.