Gracinha e Daniel mobilizam primeiras-damas nesta terça

Primeiras-damas de municípios goianos se reúnem nesta terça-feira (25), em Goiânia, em um movimento de apoio às candidaturas de Gracinha Caiado (União Brasil) ao Senado e do governador Daniel Vilela (MDB) à reeleição. O encontro está marcado para as 10h, na sede estadual do União Brasil, no Setor Bueno.

A primeira-dama de Goiás, Iara Vilela, também participa da mobilização. O movimento coloca na campanha uma rede que Gracinha construiu ao longo dos últimos anos, principalmente a partir da coordenação das políticas sociais do governo estadual e da interlocução direta com os municípios.

A relação foi fortalecida em encontros periódicos com primeiras-damas e gestores municipais. Em março, ainda antes de Ronaldo Caiado deixar o Governo de Goiás para disputar a Presidência da República, a quarta edição do encontro estadual reuniu representantes das prefeituras para discutir ações de assistência social.

Agora, o caráter é explicitamente eleitoral. Gracinha tenta converter a capilaridade construída na área social em apoio à candidatura ao Senado, enquanto Daniel busca aproveitar a mesma estrutura municipal para fortalecer sua campanha pela permanência no Palácio das Esmeraldas.

“Tenho muito orgulho da trajetória que construímos juntas e quero que elas continuem ao meu lado. Quero ser senadora para representar a assistência social, os municípios e as mulheres no Congresso Nacional”, afirmou Gracinha.

Desde o início da campanha, Daniel e Gracinha têm dividido agendas e participado de atos conjuntos pelo interior. Na última sexta-feira (21), por exemplo, os dois estiveram com Gustavo Mendanha (PRD) em carreatas por Piracanjuba, Rio Quente e Caldas Novas.

Para a base governista, o desafio agora é transformar a ampla rede de prefeitos e lideranças municipais em estrutura efetiva de campanha. O encontro desta terça mostra que as primeiras-damas também passaram a fazer parte dessa operação.