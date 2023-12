Acusado de homicídio vem passar o Natal em Goiânia e é preso

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, prendeu, de forma temporária, na sexta-feira, 22, Josemar Valério Alves Júnior, de 23 anos, investigado pelo homicídio de um homem, de 28. O crime ocorreu em 17 de setembro deste ano no Setor Central, em Goiânia.

Conforme a investigação, o delito ocorreu por desacordos em pontos de venda de drogas. Na ocasião, Josemar, acompanhado de outro homem ainda não identificado, invadiu a residência da vítima e a matou com diversos disparos de arma de fogo.

Após o crime, Josemar se evadiu para o Rio de Janeiro, porém retornou a Goiânia para as festividades natalinas e foi preso pelas equipes, que o monitoravam ininterruptamente.

As investigações continuam na busca da identificação, qualificação e prisão do co-autor. Qualquer informação pode ser prestadas pelo telefone 197 e pelo WhatsApp 62-984048676, com garantia de absoluto sigilo.

A divulgação da imagem e identificação do investigado foi precedida, nos termos da Lei n.º 13.869 e Portaria n.º 547/2021- PC, de despacho fundamentado do Delegado de Polícia responsável pelo inquérito policial, notadamente porque pode auxiliar na identificação de novas testemunhas e identificação do suspeito.