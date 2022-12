Adiado para fevereiro o espetáculo ‘Masha e o Urso’

Programado para acontecer neste sábado, 17, no Teatro Rio Vermelho, o espetáculo teatral Masha e o Urso teve de ser adiado. A organização do espetáculo já divulgou a nova data do evento, que vai acontecer em 10 de fevereiro de 2023. De acordo com o comunicado da organização do evento, os integrantes do elenco testaram positivo para a covid-19, o que impossibilita a apresentação neste fim de semana, em Goiânia.

A organização também reforma que quem já comprou o ingresso e deseja manter a compra, o mesmo será válido para a entrada na nova data do evento. E os interessados no reembolso, pode solicitar o cancelamento da compra de ingresso pelos canais do BaladaApp.

Serviço

Assunto: Adiado espetáculo “Masha e o Urso” em Goiânia

Nova data: 10 de fevereiro

Hora: 20h

Local: Teatro Rio Vermelho – Centro de Convenções – Rua 4 – Centro

Ingressos: R$ 40 meia R$ 80 inteira (Balada APP e KomiKeto Sanduicheria)