Edu Guedes passa por cirurgia após diagnóstico de câncer no pâncreas

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia neste sábado (5), em São Paulo, como parte do tratamento contra um câncer no pâncreas, diagnosticado recentemente. A informação foi confirmada neste domingo (6) por sua assessoria de imprensa, após ser divulgada inicialmente pelo colunista Leo Dias.

Com uma trajetória consolidada na televisão desde 1998, Guedes já participou de programas como Mulheres, Tudo a Ver e Hoje em Dia. Atualmente, está à frente do reality gastronômico Top Chef, exibido pela Band.

Nas redes sociais, o chef tem recebido apoio de fãs e colegas do meio artístico. Nos últimos meses, ele também ganhou destaque na mídia pelo relacionamento com a apresentadora Ana Hickmann, com quem oficializou o casamento civil em março de 2024. O casal já revelou a intenção de realizar uma cerimônia religiosa futuramente.

A equipe médica responsável pelo procedimento não divulgou detalhes sobre o estágio da doença nem previsão de alta hospitalar. A expectativa é de que Edu Guedes siga em tratamento nos próximos meses, priorizando a recuperação.