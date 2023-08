Adolescente esfaqueia enfermeira por exigir prioridade em atendimento

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida após esfaquear uma enfermeira, em Silvânia, no interior do Estado. De acordo com a Polícia Militar, a adolescente teria chegado à unidade e pedido atendimento prioritário. Como não conseguiu, acabou esfaqueando a enfermeira, de 40 anos.

Conforme o relato policial, a adolescente foi vista correndo na rua e entrando em sua casa. Quando a polícia chegou na casa, o portão já estava trancado pelo lado de dentro. Com isso, a equipe pulou o muro e conseguiu localizar a menor, que assumiu a autoria da tentativa de homicídio e seria dependente química. Ela ficou detida e foi transferida para o Centro de Atendimento Sócio-Educativo, em Anápolis.

A enfermeira foi golpeada no braço, ombro e pescoço. Ela está bem e não corre risco de morte.