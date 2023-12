Adolescente morre afogado em lago de Rio Verde

Um adolescente de 13 anos morreu afogado em um lago de Rio Verde. O fato aconteceu no fim da tarde de quarta-feira (13). Segundo as informações, a vítima e outros dois adolescentes estavam nadando no local, onde é proibido, quando aconteceu o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que encontrou o corpo da vítima a 2,5 metros de profundidade.

A Prefeitura de Rio Verde lamentou o fato e que deve contribuir com as investigações do caso. Informou ainda que o banho no local é proibido e que guardas patrulham o parque para alertar a população.