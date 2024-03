Um adolescente de 15 anos morreu após se afogar em um rio de Caldas Novas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem estava pescando com um grupo de amigos quando decidiu pular na água. O adolescente se afogou e desapareceu no rio, depois de um certo tempo.

A corporação encontrou o corpo da vítima pouco tempo depois de ser acionada.