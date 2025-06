A deputada federal Adriana Accorsi (PT-GO) representará a Câmara dos Deputados na 10ª Conferência Latino-Americana e do Caribe de Ciências Sociais (CLACSO), que acontece entre os dias 9 e 12 de junho em Bogotá, na Colômbia. O evento, considerado o maior encontro acadêmico e político das ciências sociais na América Latina, reúne pesquisadores, lideranças sociais, artistas e representantes de movimentos populares para debater temas ligados à justiça social, democracia e desenvolvimento sustentável.

Accorsi participa na segunda-feira (10), às 10h, do painel “Feminismos, trabalho e ação sindical: diálogos entre Europa e América Latina”, que integra o eixo temático voltado à reconfiguração do trabalho no mundo atual. A mesa será realizada na Faculdade de Direito, Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional da Colômbia.

Entre os temas abordados estão a desigualdade salarial de gênero, os impactos da reforma trabalhista no Brasil, a situação de trabalhadores precarizados — como os de aplicativos — e os desafios relacionados às mudanças climáticas no mercado de trabalho, especialmente para as mulheres.

Adriana Accorsi também deverá abordar o combate à violência contra mulheres e meninas, além de participar de outras mesas com foco nos avanços e entraves enfrentados pelo Brasil em políticas de igualdade e justiça social.

Criada em 1967 na própria Bogotá, a CLACSO é referência no debate crítico sobre os rumos das sociedades latino-americanas. A edição de 2025 tem como tema central “Horizontes e Transformações para a Igualdade”.

Leia também: Empresários franceses anunciam R$ 100 bi para o Brasil em encontro com Lula em Paris