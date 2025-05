Adson: Atlético não mereceu outro resultado

Em sua entrevista habitual concedida após as partidas, o presidente do Atlético afirmou ontem que o time continua disperso, com jogadores tentando resolver os problemas individualmente e a defesa marcando à distância. “O time não mereceu outro resultado”, afirmou Adson. “É preciso melhorar muito ainda, tem jogador demonstrando desinteresse e isso não será admitido”. O presidente atleticano disse também que vai reintegrar o lateral esquerdo Guilherme Romão, para reforçar o elenco naquela posição.

Na estreia do técnico Fabio Matias, o time do Atlético não apresentou evolução. Mesmo tendo uma semana para treinar, no jogo contra o América o Dragão apresentou os mesmo erros de antes. A derrota por 2 a 1 joga pressão sobre todo o grupo, principalmente porque no sábado o Atlético tem um clássico pela frente. Recebe o Goiás, líder isolado da série B, com os melhores indicadores até o momento. O clube atleticano não passa a confiança que se espera de um time que almeja o acesso à elite do futebol brasileiro.

Goiás em evolução

Ao contrário do conturbado momento do adversário, o Goiás vive dias de absoluta tranquilidade. Com a semana livre para a preparação do elenco, o técnico Vagner Mancini tenta trabalhar o grupo focando na necessidade de vencer o clássico. O Goiás não ganha de seus principais adversários desde 2023 e isso está incomodando a torcida, dirigentes, jogadores e comissão técnica. É um clássico importante, independente do momento atual do adversário. “Sabemos que em jogos como esse contra o Atlético todas as diferenças são superadas, por isso não podemos perder o foco. Na série B é preciso pontuar sempre e é isso que vamos buscar no Antônio Accioly. O Goiás está liderando, mas o final do campeonato está muito distante. Ninguém pode falar em acesso, nem em descenso ainda. Agora o Goiás tem que jogar futebol e somar pontos”, concluiu Mancini.

Jogo de seis pontos

Na próxima sexta-feira o Vila recebe o Novorizontino no OBA, em jogo que pode valer seis pontos. Ocorre que as duas equipes somam os mesmos 16 pontos e uma vitória, além de melhorar o posicionamento na tabela vai deixar para trás um concorrente ao G4. O colorado não terá o meia argentino Diego Torres que foi expulso na partida contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Por outro lado, o técnico Rafael Lacerda poderá contar com os atletas que estavam no Departamento Médico e já foram liberados para jogar. É o caso dos atacantes Guilherme Paredes e Facundo Labandeira, do zagueiro Thiago Pagnussat, Igor Henrique e Jean Mota que já estão em fase de transição e podem ser liberados para a próxima partida.

MOSAICO…

+++ Atletas que vão participar da 4ª Edição do Circuito Junino finalizaram a fase de preparação para a corrida do dia 7 de junho. As inscrições para o evento estão abertas até o dia 2 de junho. A corrida terá percursos de 5 km e 10 km.

+++ O auxiliar técnico Guará, Comissão Permanente, assume o comando do Goiânia na sequência da série D. Guará acredita que ainda é possivel colocar o Goiânia de volta à competição.

+++ A estreia do técnico Fabio Matias não empolgou o torcedor atleticano. O treinador teve uma semana para preparar a equipe, mas em campo o time foi o mesmo das partidas anteriores.

+++ A proposta de redução de datas nos campeonatos estaduais não agradou a maioria dos Clubes goianos. O campeonato goiano é um dos mais competitivos do País, por isso, o assunto precisa ser melhor avaliado.

+++ A diretoria do Vila anunciou a rescisão de contrato do lateral esquerdo panamenho Eric Davis e emprestou o lateral direito Lucas Sena ao Azul Claro Numazu, do Japão.

+++ O tenista brasileiro João Fonseca simplesmente atropelou o polonês Hubert Hurkacz em sua primeira partida como profissional em Roland Garros.

+++ O volante Juninho acredita que o Goiás ainda vai evoluir muito no campeonato brasileiro da série B. Ainda estamos longe daquilo que temos condições de jogar.

+++ No Goianão Sub-20, Anápolis, Goiânia, Pontalinense e Aparecida avançam na competição depois de vencerem seus respectivos confrontos decisivos.