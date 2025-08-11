search
Poder

Advogados de Bolsonaro têm até quarta para entregar defesa ao STF

Data marca prazo final de 15 dias para protocolar manifestações


Agência Brasil Por Agência Brasil em 11/08/2025 - 18:18

defesa Bolsonaro
Advogados de Bolsonaro têm até quarta para entregar defesa ao STF

As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais seis aliados têm até a próxima quarta-feira (13) para entregar ao Supremo Tribunal Federal (STF) as alegações finais no processo da trama golpista. A data marca o prazo final de 15 dias para os advogados protocolarem suas manifestações.

As alegações representam a última manifestação dos réus antes do julgamento que pode condenar ou absolver os acusados.

Após a entrega das alegações, o ministro Alexandre de Moraes deverá liberar para o julgamento da ação penal referente ao núcleo 1 da denúncia apresentada contra Bolsonaro e seus aliados.

Caberá ao presidente da Primeira Turma da Corte, ministro Cristiano Zanin marcar data do julgamento.

A expectativa é que o julgamento que vai decidir pela condenação ou absolvição dos acusados ocorra em setembro.

Além de Alexandre de Moraes, o colegiado é formado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

Prisão
A eventual prisão dos réus que forem condenados não vai ocorrer de forma automática e só poderá ser efetivada o após julgamento dos recursos dos acusados contra a eventual condenação.

Em caso de condenação, os réus não devem ficar em presídios comuns. Oficiais do Exército têm direito à prisão especial, de acordo com o Código de Processo Penal (CPP). O núcleo 1 tem cinco militares do Exército, um da Marinha e dois delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados pela restrição.

São eles:

Alexandre Ramagem (delegado da PF e deputado federal), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier (almirante), ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres (delegado da PF), ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno (general), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Jair Bolsonaro (capitão);

Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto (general), ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022.

Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. – fez delação e não ficará preso.

Mabel diz que Comurg vai crescer e se tornar empresa eficiente: “Parou de financiar corrupção”

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Secretaria estadual de Saúde responde a críticas sobre consórcio para gestão do SAMU
Poder

Secretaria estadual de Saúde responde a críticas sobre consórcio para gestão do SAMU

11/08/2025
Felca video Motta
Poder

Motta quer pautar projetos sobre proteção de crianças e adolescentes depois do vídeo de Felca

11/08/2025
VEREADORES ARTICULAM CEI NA CASA DE IGOR FRANCO - FOTO REPRODUÇÃO
Poder

Articulação de CEI e projetos de saúde e homenagens marcam retomada da Câmara de Goiânia

11/08/2025
TCM GO - Tribunal de Contas questiona legalidade de remunerações
Poder

TCM-GO pode afastar cautelar em contrato de R$ 107 milhões da saúde e viabilizar execução pela atual gestão

11/08/2025
MABEL TEM PARTICIPADO DE REUNIÕES MENSAIS COM CONSELHO DA COMURG - FOTO DIVULGAÇÃO
Poder

Mabel diz que Comurg vai crescer e se tornar empresa eficiente: “Parou de financiar corrupção”

11/08/2025
nutricionistas
Saúde

Baixo número de nutricionistas especialistas em tratamento oncológico é desafio

11/08/2025
defesa Bolsonaro
Poder

Advogados de Bolsonaro têm até quarta para entregar defesa ao STF

11/08/2025
orquestra choro
Cultura

Cidades de Goiás recebem concertos didáticos gratuitos com orquestra de choro do Rio de Janeiro

11/08/2025
Einstein Einstein
Emprego

Einstein abre processo seletivo para vagas afirmativas em Goiás

11/08/2025
Pesquisa