Aeroporto de Goiânia espera mais de 54 mil passageiros durante o Carnaval

O Aeroporto Internacional de Goiânia, administrado pela CCR Aeroportos, está preparado para receber mais de 54 mil passageiros entre os dias 08 e 14 de fevereiro, durante o feriado de Carnaval. Estão previstas ainda 454 operações de aeronaves, entre pousos e decolagens.

Somente durante a alta temporada, entre dezembro e fevereiro, o aeroporto opera com 94 voos extras, sendo 27 programados especificamente para fevereiro. Os principais destinos contemplam Recife, Campinas, Salvador e Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o aeroporto oferece voos diretos para Recife, João Pessoa, Salvador, Porto Seguro e Maceió.

Tassia Fráguas, gerente do Aeroporto Internacional de Goiânia, destaca que o Carnaval é um período de intensa movimentação, especialmente para cidades turísticas que apresentam uma programação intensa para os turistas. “Estamos preparados para lidar com a elevada movimentação durante este período, tanto para aqueles que vêm conhecer as belezas de Goiás quanto para os que desejam aproveitar o Carnaval no Nordeste”, completa.

CCR Aeroportos

Neste feriado, a previsão de movimentação nos aeroportos administrados pela CCR Aeroportos é de mais de 298 mil passageiros durante esse período. Entre pousos e decolagens, são esperadas 2.724 operações de aeronaves no período.

Os números abrangem os aeroportos operados pela companhia em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, no estado do Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul; Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins; São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Petrolina, em Pernambuco; e Teresina, no Piauí.