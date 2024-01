Aeroporto Internacional de Goiânia doa mais de 2,1 mil objetos esquecidos

Em período de alta movimentação nos aeroportos, é comum que passageiros deixem para trás objetos pessoais. Sejam óculos, livros, ursos de pelúcia, bijuterias ou até mesmo uma máquina de cortar cabelo, esses são alguns dos mais de 2,1 mil itens esquecidos durante o último ano no Aeroporto Internacional de Goiânia – Santa Genoveva, administrado pela CCR Aeroportos, que foram destinados para a Apae Goiânia.

Esses 2.191 objetos permaneceram por mais de 90 dias (o tempo limite para a devolução), aguardando seus donos que, por alguma razão, não voltaram para resgatá-los. Além de proporcionar um destino aos objetos esquecidos, essa iniciativa promove a responsabilidade social e destaca como pequenos gestos podem ter um impacto positivo significativo na vida de muitos.

Para David Paraguassú, coordenador do Aeroporto Internacional de Goiânia – Santa Genoveva, a destinação desses objetos além de ser uma atitude de solidariedade, serve como uma recomendação ao passageiro que muitas vezes perde um objeto e não sabe o que fazer. “Temos uma sala de Achados e Perdidos que, durante horário administrativo, fica disponível para os agentes entregarem os objetos. É um processo bem cuidadoso e que busca garantir a segurança de todos que passam pelo aeroporto”, relata.

O diretor da Apae Goiânia, Albanir Pereira Santana, explica o que será feito com os objetos doados para a instituição que atende crianças e adolescentes diariamente. “Vamos verificar o que é possível ser reutilizado pela própria instituição. Aquilo que não for utilizado, vamos separar adequadamente e realizar um bazar”. Esse bazar é feito com o objetivo de ajudar as famílias que são atendidas pela APAE.

A CCR Aeroportos, em seus 16 aeroportos, sendo 14 com aviação comercial, vai destinar cerca de 10 mil objetos para as APAEs correspondentes a cada município onde seus aeroportos estão instalados.

Procedimentos

Nesse período de aumento no fluxo de passageiros que passam pelo Aeroporto Internacional de Goiânia entre embarque e desembarque, é importante que o passageiro fique atento aos seus objetos pessoais.

Caso um passageiro encontre ou esqueça um objeto no Aeroporto Internacional de Goiânia, o processo de devolução é simples. Para quem encontra algum objeto esquecido, acionar um agente do aeroporto é o primeiro passo para garantir a entrega segura. Já para quem perdeu um item, é necessário informar o máximo de características do objeto possível. Após a comprovação da veracidade, documentos pessoais são solicitados para registro no formulário de devolução, facilitando o processo de retirada.

Os objetos esquecidos ficam sob cuidados do aeroporto por um período de 90 dias, oferecendo aos passageiros tempo suficiente para entrar em contato e recuperar seus pertences. Para agilizar esse processo, a concessionária disponibiliza um canal de comunicação através do e-mail [email protected] e pelo telefone 0800-727-4720. As devoluções são realizadas das 8h às 17h nos dias úteis.